Η κακοκαιρία Byron σαρώνει και το Ηράκλειο: Ανεμοστρόβιλος χτύπησε τον Τσούτσουρο – Υπερχείλισε ρέμα

Έσπαζαν τζαμαρίες, έπεσαν δεκάδες δέντρα και πλημμύρισαν οι δρόμοι
Στο έλεος της κακοκαιρίας Byron βρέθηκε και το Ηράκλειο της Κρήτης. Το παραθαλάσσιο χωριό Τσούτσουρος χτυπήθηκε σήμερα (05.12.2025) από ανεμοστρόβιλο, με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, ο ανεμοστρόβιλος χτύπησε με σφοδρότητα το χωριό του Ηρακλείου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Οι κάτοικοι βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της κακοκαιρίας Byron καθώς από τις βροχές, υπερχείλισε ρέμα με αποτέλεσμα οι δρόμοι να μετατραπούν σε ποτάμια.

Πρόκειται για περιοχή που συχνά πλημμυρίζει σε σφοδρές βροχές.

Στις φωτογραφίες φαίνεται να έχουν σπάσει τζαμαρίες επιχειρήσεων και να έχουν πέσει δέντρα στη μέση του δρόμου.

Στρώμα

Δρόμος

Εκτός αυτού, τα υλικά που «έφεραν» μαζί τους τα νερά της βροχής έχουν μπλοκάρει τους δρόμους που ήδη είναι βυθισμένοι στη λάσπη.

Δρόμος

Δρόμος

Δείτε στο live του newsit.gr το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron σε όλη την Ελλάδα.

Ελλάδα
