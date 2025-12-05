Κακοκαιρία Byron: Μηνύματα 112 σε Καρδίτσα και Φθιώτιδα – Πλημμύρισε η Μάνδρα, δρόμοι ποτάμια στην Αττική

Καθαρίζονται οι δρόμοι από συνεργεία της Περιφέρειας

Με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής αγωνίζεται με κάθε μέσο και με όλο τον διαθέσιμο μηχανικό εξοπλισμό- ο οποίος ήδη έχει εξαντληθεί και ενισχύεται και από άλλες πηγές- προκειμένου να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκάλεσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι έντονες βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες στην Αττική.

Ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς, επικεφαλής του συντονιστικού σχηματισμού, μαζί με όλους τους αντιπεριφερειάρχες, το προσωπικό και τους εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας, επιχειρούσαν όλη τη νύχτα στα σημεία που δοκιμάζονταν προκειμένου να αποτρέψουν κινδύνους από τα πλημμυρικά φαινόμενα σε υποδομές, περιουσίες και ζωές.

Ο κ. Χαρδαλιάς απέφυγε να κάνει δηλώσεις για τη συνολική εικόνα του λεκανοπεδίου και περιορίστηκε να εκφράσει την ανησυχία του για την ορμητική επικινδυνότητα του Σαρανταπόρου και τα συνοδά έργα που πρέπει να υλοποιηθούν επιπλέον στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για ρέμα-χείμαρρο της λεκάνης του Θριασίου με εκβολές στον κόλπο της Ελευσίνας, για τον οποίο η Περιφέρεια Αττικής έχει δημοπρατήσει μελέτη για την οριοθέτηση, διευθέτηση και τα έργα ανάσχεσης των υδάτων του, ενώ πρόσφατα καθαρίστηκε από τα συνεργεία της Περιφέρειας.

Όπως ενημέρωσε, νωρίς το πρωί, το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο εκπρόσωπος Τύπου της Περιφέρειας Αττικής, Κώστας Ζώμπος, «σύντομα αναμένεται να αποκατασταθεί η διέλευση στους δρόμους, στα διόδια της Ελευσίνας, όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία, καθώς και στην παλαιά Εθνική Οδό προς Κόρινθο και στη Νέα Πέραμο, με την απομάκρυνση των φερτών υλικών που κατέβασαν τα ποτάμια. Η περιοχή της Μάνδρας, παρά τις μεγάλες υποδομές που κατασκευάστηκαν για να ανακόψουν την ορμητικότητα της απορροής των χειμάρρων Αγία Αικατερίνη και Σούρες, γνωστοί για τις φονικές πλημμύρες σε Μάνδρα και Νέα Πέραμο το 2017, δοκιμάστηκε ξανά με αρκετά σπίτια να πλημμυρίσουν και να σημειωθούν εκ νέου καταστροφές στις περιουσίες των παρακείμενων κατοίκων στο υπογειοποιημένο ρέμα του χειμάρρου, το οποίο είναι και κεντρικός δρόμος της πόλης».