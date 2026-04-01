Η κακοκαιρία Erminio σαρώνει με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους: Red Code για 7 περιοχές – Σε 2 κύματα η επέλαση στην Αττική

Η πιο δύσκολη ημέρα της κακοκαιρίας Erminio, προβλέπεται η σημερινή (01.04.2026) καθώς βροχές και καταιγίδες έχουν ξεκινήσει ήδη να εκδηλώνονται στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας ενώ σε Red Code βρίσκονται τουλάχιστον 7 περιοχές. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στις περιοχές όπου προβλέπονται ισχυρά φαινόμενα.

Οι βροχές εκτός από μεγάλη διάρκεια θα έχουν και ένταση. Στις «κόκκινες» περιοχές αναμένεται, πέρα από καταιγίδες, να εκδηλωθούν και χαλαζοπτώσεις αλλά και θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ. Πυκνά χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο της για την κακοκαιρία, προβλέποντας πως τα φαινόμενα θα είναι έντονα τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη.

Αναλυτικά, για την Τετάρτη αναμένονται βροχές το πρωί στα νησιά του Ιονίου και τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Από το μεσημέρι μέχρι αργά την νύχτα αναμένονται καταιγίδες σε ανατολική Πελοπόννησο, ανατολική Στερεά, Εύβοια, Θεσσαλία, Σποράδες, Πιερία, Αττική, βόρειες Κυκλάδες, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα και ανατολική Κρήτη.

H Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου έθεσε σε Red Code 7 περιοχές για την Τετάρτη: Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία περιλαμβανομένων των Σποράδων, Πελοπόννησος, νότιο Αιγαίο, Ημαθία, Πιερία και κεντρική Μακεδονία. Μία από τις περιοχές που θα πληγεί από τις ισχυρές καταιγίδες είναι και η Αττική.

Για την Πέμπτη, βροχές διάρκειας και ισχυρές καταιγίδες αναμένονται σε δυτική και νότια Πελοπόννησο, ανατολική Θεσσαλία, περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.

Δείτε σε ποιες περιοχές θα πνέουν θυελλώδεις άνεμοι:

Για την Κυριακή, ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί πως η κακοκαιρία θα έχει δύο εξάρσεις. Η πρώτη θα ξεκινήσει περίπου στις 08:00 και θα ενισχυθεί σταδιακά μέχρι το μεσημέρι ενώ η δεύτερη που θα είναι πιο σοβαρή, θα χτυπήσει από το απόγευμα περίπου στις 15:00 μέχρι τις 21:00.

Στην Αττική θα έχουμε δυο εξάρσεις. Η πρώτη φαίνεται να ξεκινά από τις πρωινές ώρες, περίπου μετά τις 08:00–10:00, και ενισχύεται σταδιακά έως το μεσημέρι. H δεύτερη και πιο αξιόλογη, εμφανίζεται από το απόγευμα προς το βράδυ, περίπου 15:00–21:00, με τις μεγαλύτερες εντάσεις να εντοπίζονται στο τέλος περιόδου», λέει ο Θοδωρής Κολυδάς.

To επικαιροποιήμενο έκτακτο δελτίο

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 4 που εκδόθηκε τη Δευτέρα 30-03-26 12:15 τοπική, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις από την προηγούμενη επικαιροποίηση.

Πιο αναλυτικά, κακοκαιρία προβλέπεται την Τετάρτη 01-04-26 και την Πέμπτη 02-04-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχές και καταιγίδες και πιθανώς με τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Την Τετάρτη στην ανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 9 και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ.

Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν την Τετάρτη στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Την Τετάρτη (01-04-26)

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες και στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο από το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στην Πιερία από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Αττική από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

στ. Στις βόρειες Κυκλάδες από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

θ. Στην ανατολική Κρήτη τις απογευματινές – βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Την Πέμπτη (02-04-26)

α. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

ε. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Σε ποιες περιοχές θα κλείσουν τα σχολεία

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και στον δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας στην Εύβοια, σύμφωνα με αποφάσεις των τοπικών αρχών.

Αντίθετα, στην Αττική, με απόφαση του Νίκου Χαρδαλιά, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν κανονικά σε όλη την περιφέρεια.

Ωστόσο, κλειστά θα παραμείνουν τα νυχτερινά σχολεία, καθώς οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν ότι τα φαινόμενα θα ενταθούν σημαντικά κατά τις βραδινές ώρες, καθιστώντας πιο επικίνδυνες τις μετακινήσεις.

Ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς, τόνισε ότι οι εν λόγω αποφάσεις ελήφθησαν «με σεβασμό προς τον οικογενειακό προγραμματισμό», ενώ προέβη στις ακόλουθες τέσσερις συστάσεις:

Περιορισμός των μετακινήσεων μαθητών και οικογενειών στις απολύτως αναγκαίες, κυρίως τις κρίσιμες ώρες, από το απόγευμα και μετά. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στους γονείς και φροντιστές των ωφελούμενων σε ανοικτές δομές κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας κατά τη μετάβασή τους προς και από αυτές.

Επανεξέταση απογευματινών δραστηριοτήτων, φροντιστηρίων και εξωσχολικών προγραμμάτων, με γνώμονα την ασφάλεια.

Έκκληση προς το υπουργείο Παιδείας για την έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία.

Άμεση απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων για αναβολή – ματαίωση των μαθητικών εκδρομών που έχουν προγραμματιστεί από τα σχολεία της Περιφέρειας, από και προς όλες τις περιοχές που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, δηλαδή τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας (συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων), Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σε Μαρκόπουλο και Σαρωνικό ενόψει της κακοκαιρίας, παρά την ανακοίνωση της Περιφέρειας, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά με απόφαση δημάρχου.

Ο δήμος Μαρκόπουλου ανακοίνωσε ότι μετά την απόφαση της Πολιτικής Προστασίας να θέσει την Αττική σε Red Code, αλλά και με απόφαση δημάρχου «θα παραμείνουν κλειστές όλες οι Σχολικές Μονάδες και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Μαρκοπούλου αύριο Τετάρτη 1-4-2026 και Πέμπτη 2-4-2026 , λόγω έντονων καιρικών συνθηκών και κινδύνου σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων και για την προστασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών».

Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε και ο δήμος Σαρωνίδας, ενημερώνοντας τους δημότες πως με απόφαση δημάρχου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά τόσο την Τετάρτη όσο και την Πέμπτη, 1 και 2 Απριλίου.

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία και στον δήμο Ωρωπού και οι παιδικοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Με απόφαση του Δημάρχου Γιώργος Γιασημάκης, κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί στον Δήμο Ωρωπού την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που προκαλεί το βαρομετρικό χαμηλό «ERMINIO», κατηγορίας επικινδυνότητας 5. Παράλληλα, δεν θα λειτουργήσει και το Δημοτικό Ωδείο, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την προστασία των πολιτών.

Με απόφαση της δημοτικής αρχής Καρδίτσας κατόπιν των σχετικών ενημερώσεων από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και για λόγους προστασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, κλειστά θα παραμείνουν την Τετάρτη 1 Απριλίου όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Καρδίτσας. Κλειστές θα παραμείνουν και όλες οι άλλες δομές εκπαίδευσης και φροντίδας παιδιών όπως νηπιαγωγεία, ΚΔΑΠ, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΔΩΚ, αθλητικές εγκαταστάσεις (Γήπεδο, κολυμβητήριο).

Ο Δήμος Συκυωνίων, έλαβε παρόμοια απόφαση για κλείσιμο των σχολείων όλων των βαθμίδων.

Τα σχολεία του Δήμου Ναυπλιέων θα παραμείνουν κλειστά, κατόπιν απόφασης του Δημάρχου, για την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των παιδικών σταθμών. Ο δήμος Επιδαύρου ανακοίνωσε ότι θα παραμείνουν κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες.

Ο καιρός σήμερα 01.04.2026

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας θα είναι πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα στα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8, βαθμιαία στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 9 και πρόσκαιρα στην περιοχή των Δωδεκανήσων έως 10 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια ως προς τις μέγιστες τιμές της όπου θα φτάσει τους 14 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς, στα δυτικά τους 16 με 17 και στις υπόλοιπες περιοχές 15 με 17 και τοπικά στα νότια τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και βαθμιαία καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαιτέρως ισχυρά από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ στρεφόμενοι τη νύχτα σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες βαθμιαία θα ενταθούν.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και από το βράδυ έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ στην Πιερία.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, οι οποίες στη δυτική Μακεδονία θα είναι πυκνές.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και από το βράδυ στα κεντρικά και ανατολικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 και τοπικά 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και από το μεσημέρι στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, οι οποίες στην Ήπειρο θα είναι πυκνές.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, από το απόγευμα στα νότια θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και βαθμιαία καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαιτέρως ισχυρά από τις προμεσημβρινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο και από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα στις υπόλοιπες περιοχές.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 7 και βαθμιαία στα ανατολικά και τα βόρεια έως 8 μποφόρ. Από το βράδυ στα νότια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις βόρειες Κυκλάδες και στην ανατολική Κρήτη από το απόγευμα μέχρι τη νύχτα.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 7 με 8 και από το μεσημέρι έως 9 μποφόρ. Από τη νύχτα στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ιδιαιτέρως ισχυρά.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 7 με 8, από το μεσημέρι 8 με 9 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 10 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Πέμπτη 02.04.2026

Άστατος καιρός με αυξημένες νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι ισχυρά: α) στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση), β) στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση), γ) στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση), δ) στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση), ε) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση), στ) στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη έως 7 και μόνο στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι το πρωί θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 5 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 14 με 17 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 03.04.2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα φαινόμενα από τις απογευματινές ώρες στα δυτικά βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην ηπειρωτική χώρα τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα στα νότια πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για το Σάββατο 04.04.2026

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο και την Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 05.04.2026

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη νότια Πελοπόννησο και τη νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.