Η Νατάσσα Μποφίλιου ποζάρει με μαγιό στη Φολέγανδρο: «Αγαπημένο μέρος και αγαπημένοι άνθρωποι»

Σε άκρως καλοκαιρινό mood είναι η Νατάσα Μποφίλιου. Η τραγουδίστρια σταμάτησε για λίγο τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και βρέθηκε στη Φολέγανδρο για να απολαύσει το καλοκαίρι της.

Μαυρισμένη, κυρίως χαμογελάστη και είτε με το μπικίνι της, είτε με τα καλοκαιρινά της ρούχα, η Νατάσα Μποφίλιου πόζαρε στον φακό και ανέβασε τις φωτογραφίες στο Instagram.

Στα καρέ φαίνεται να κάθεται δίπλα σε φίλους της ή στον αγαπημένο της σύζυγο, Χρήστο Κορτσέλη είτε σε εστιατόρια είτε στην παραλία και πάντα με φόντο κάποιο όμορφο σημείο του νησιού.

«Αγαπημένο μέρος. Αγαπημένοι άνθρωποι. Όσα είναι μπροστά. Όλα είναι» έγραψε η Νατάσσα Μποφίλιου στη λεζάντα της ανάρτησής της.