Μαρία Καρυστιανού: Ελέγχθηκε το ιατρείο μου, νόμιμο το μηχάνημα βιοσυντονισμού – Υπάρχει κβαντική ιατρική αλλά όχι εξειδίκευση

Στο μηχάνημα βιοσυντονισμού που έχει στο ιατρείο της αλλά και στην «κβαντική ιατρική» – όρος που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, αναφέρθηκε η Μαρία Καρυστιανού, το βράδυ της Πέμπτης (01.10.2026).

Δίνοντας συνέντευξη στο «Ενώπιως Ενωπίω», η Μαρία Καρυστιανού έκανε «επίθεση» κατά του Άδωνι Γεωργιάδη για το γεγονός πως ενημερώθηκε για τον έλεγχο στο ιατρείο της… από την τηλεόραση. Ταυτόχρονα, διέψευσε τις δηλώσεις της Ματίνας Παγώνη σχετικά με το μηχάνημα βιοσυντονισμού, λέγοντας πως δεν είναι παράνομο και δεν χρειάζεται άδεια για τη χρήση του.

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Αποκάλυψε πως ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έκανε ήδη έλεγχο στο ιατρείο της, χωρίς να βρίσκει κάτι το μεμπτό καθώς το μηχάνημα δεν χρειάζεται άδεια.

Μεταξύ άλλων, μίλησε για το δυστύχημα για τα Τέμπη λέγοντας ότι μπήκε στην πολιτική μήπως και δικαιωθεί το παιδί της. Επανήλθε στους ισχυρισμούς για την πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε, λέγοντας ότι οφείλεται σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Επικαλέστηκε τεχνικές εκθέσεις που αναφέρονται σε ξυλόλια.

Ο «κβαντικός γιατρός», το μηχάνημα βιοσυντονισμού και η απάντηση σε Γεωργιάδη και Παγώνη

Σε ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου για το αν υπάρχει ως αναγνωρισμένη ειδικότητα «κβαντικός γιατρός», απάντησε αρνητικά.

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«Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει, όμως, η κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει εξειδίκευση», ανέφερε συγκεκριμένα.

Στη συνέχεια συνέδεσε την έννοια με τεχνολογικές εφαρμογές στην ιατρική, αναφέροντας το λέιζερ και τη μαγνητική τομογραφία.

«Η κβαντική ιατρική, λοιπόν, ουσιαστικά αφορά τεχνολογία και μηχανήματα. Το λέιζερ είναι κβαντικό. Το MRI έχει μέσα, δηλαδή, κβαντική τεχνολογία. Ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι», ανέφερε.

Για το μηχάνημα βιοσυντονισμού για το οποίο κινητοποιήθηκε ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, όπως γνωστοποίησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, υποστήριξε πως δεν γίνεται καμία επεμβατική διαδικασία και πως δεν χρειάζεται σχετική άδεια.

Επαναλαμβάνοντας αυτά που είχε περιγράψει η Ματίνα Παγώνη, εξήγησε: «είναι ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσω συχνοτήτων. Δηλαδή, από τις συχνότητες που εκπέμπουν τα κύτταρα και οι ιστοί, να πάρεις πληροφορίες. Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση και καμία επικινδυνότητα».

Και συνέχισε: «Δεν απαιτείται άδεια. Υπάρχουν και κέντρα βιοσυντονισμού, ενώ το έχουν πάρα πολλές κλινικές Wellbeing και Longevity Medicine».

Ταυτόχρονα η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» αποκάλυψε ότι ο έλεγχος στο ιατρείο της έχει πραγματοποιηθεί ήδη, με τον ΙΣΘ να μην βρίσκει κάτι το μεμπτό.

«Χθες ελέγχθηκα. Ήρθαν, είδαν τα μηχανήματα, τους έδωσα τις πιστοποιήσεις και έφυγαν οι άνθρωποι. Ξέρετε, όμως, τι έμεινε; Έμεινε στον αέρα όλη η φασαρία», ανέφερε.

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο απάντησε και τον Άδωνι Γεωργιάδη υποστηρίζοντας ότι το όνομά της δημοσιοποιήθηκε πριν ακόμη ενημερωθεί η ίδια για τον έλεγχο.

Δήλωσε πως άκουσε το όνομά της από την τηλεόραση ενώ άλλοι γιατροί που περιλαμβάνονταν στην ίδια υπόθεση δεν κατονομάστηκαν.

Κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας για πολιτικά κίνητρα.

«Υπάρχει ειδικό ενδιαφέρον για μένα προσωπικά; […] Δεν άκουσα το όνομα των άλλων ιατρών. Το δικό μου, όμως, αναφέρθηκε πολλάκις και, μάλιστα, με πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς. 100% έχει πολιτικό κίνητρο», δήλωσε.

Κάλεσε, μάλιστα, τον υπουργό Υγείας «να ανακαλέσει και να αποκαταστήσει την αλήθεια», εφόσον, όπως υποστήριξε, ο έλεγχος έδειξε ότι δεν απαιτείται άδεια για το μηχάνημα.

Στη συνέχεια κάλεσε και την Ματίνα Παγώνη να ανακαλέσει τη θέση της για το ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα βιοσυντονισμού απαγορεύεται.

«Δεν απαγορεύεται. Δεν έχω κανένα παράνομο μηχάνημα. Είμαι μία έντιμη επαγγελματίας. Είμαι 16 χρόνια στον χώρο. Δεν έχω ούτε ένα πειθαρχικό. Ένας γιατρός δέχεται bullying για πολιτικούς λόγους».

Διαχώρισε επίσης την πλασμαφαίρεση από τον βιοσυντονισμό, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για καθαρά ιατρική πράξη και όχι για εναλλακτική μέθοδο.

Τα χρήματα της συναυλίας και η μάχη για τη δικαίωση του παιδιού της

Η Μαρία Καρυστιανού μίλησε και για τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από την μεγάλη συναυλία για τα Τέμπη, στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Υποστήριξε πως τα χρήματα βρίσκονται στους λογαριασμούς του Συλλόγου, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς των συγγενών των θυμάτων.

Για τη χρηματοδότηση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» ανέφερε ότι το κόμμα δεν έχει χορηγούς και ότι τα έξοδά του καλύπτονται από εισφορές μελών, εθελοντική εργασία και συνεισφορές των ανθρώπων του κινήματος.

Για τη δίκη των Τεμπών, δήλωσε πως δεν πρόκειται να δικαιώσει τις οικογένειες. Εξέφρασε τη δυσπιστία της για τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης, αφήνοντας αιχμές για ΕΛΑΣ και πυροσβεστική.

«Τι να εμπιστευτώ, τη Δικαιοσύνη, τι να εμπιστευτώ, την Αστυνομία, τι να εμπιστευτώ, την Πυροσβεστική, όταν υπήρχαν όλοι αυτοί παρόντες στο συμβάν και κανένας δεν προστάτευσε τον χώρο;», είπε.



Αναφερόμενη στις επόμενες ημέρες του δυστυχήματος, πρόσθεσε: «Την επόμενη μέρα είδαμε και τους πολιτικούς να περπατάνε στον χώρο και να πετάνε λουλούδια. Είναι αυτό σοβαρή αντιμετώπιση μιας κατάστασης;».

Αποκάλυψε πως το βράδυ που έχασε την κόρη της, η «Μαρία Καρυστιανού πέθανε».

«Για μένα, θεωρώ ότι εκείνη τη νύχτα εγώ, σαν Μαρία Καρυστιανού, πέθανα. Δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν. Είμαι κάτι διαφορετικό. Αισθάνομαι ότι ό,τι κάνω πρέπει να γίνεται για την κόρη μου. Είμαι η φωνή της. Είμαι αυτό που θα ήθελα να κάνει, αυτό που θα ήθελα να πει. Αυτό έχει γίνει πλέον η ζωή μου», πρόσθεσε.

Τέλος, εξηγώντας γιατί αποφάσισε να περάσει στην πολιτική, συνέδεσε την απόφασή της με την υπόθεση των Τεμπών.



«Γιατί αναγνωρίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί το παιδί μου. Γιατί πλέον δεν αντέχω να ζω σε μια χώρα στην οποία πρέπει να παρακαλάω για δικαιοσύνη», κατέληξε.