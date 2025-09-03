Η Πολύαιγος μπαίνει σε καθεστώς απόλυτης προστασίας – Το σχέδιο του ΚΑΣ για το ακατοίκητο νησί

Λίγο παραπάνω από 1 ναυτικό μίλι νοτιοανατολικά της Κιμώλου, βρίσκεται η Πολύαιγος, ένας επίγειος παράδεισος για όσους την έχουν επισκεφτεί, με την ανθρώπινη παρουσία να είναι ανύπαρκτη στο νησάκι που δεσπόζει στις Κυκλάδες.

Το απόγευμα της Τετάρτης, 03.09.2025, σε μία ξεκάθαρη κίνηση προστασίας του ακατοίκητου νησιού της Πολυαίγου, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, έλαβε την απόφαση για την κήρυξή του ως αρχαιολογικό χώρο.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, δημοσιεύματα έκαναν λόγο για το ενδεχόμενο τουριστικής αξιοποίησης του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπουργός πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, θα προχωρήσει άμεσα στην κήρυξη του νησιού σε Α’ Ζώνη αδόμητη, απολύτου προστασίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι το όμορφο νησί δεν θα αλλοιωθεί από τον ανθρώπινο παράγοντα.

Το θέμα είδε το φως της δημοσιότητας, μετά από καταγγελία της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Μήλου σχετικά με την έναρξη διαδικασιών οι οποίες φαίνεται να έκαναν λόγο για δόμηση στην Πολύαιγο, κάτι που θορύβησε τους κατοίκους των γύρω νησιών ιδιαίτερα μετά το σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει για δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας στο Σαρακίνηκο της Μήλου.

Μέχρι την δεκαετία του ‘70, στην Πολύαιγο, ζούσαν λίγοι κάτοικοι, ενώ σήμερα, υπάρχει ένας φάρος περίπου 200 ετών.

Η Πολύαιγος, έχει έκταση περίπου 18,1 τ. χλμ. και αποτελεί έναν μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό θησαυρό του Αιγαίου. Είναι χαρακτηρισμένη ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Αιγαίου (ΔΠΑ/9389/2000 – ΦΕΚ 1176/Β/22.09.2000), ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000, Ζώνη Ειδικής Προστασίας για σπάνια είδη πανίδας και βιότοπος της μεσογειακής φώκιας Monachus-Monachus.

Λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων του (πχ ναυάγιο των κλασικών χρόνων στις ακτές του), η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων έχει ζητήσει να χαρακτηριστεί ολόκληρη η Πολύαιγος αρχαιολογικός χώρος, αίτημα που έγινε σήμερα δεκτό από το ΚΑΣ.