Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Η Σία Κοσιώνη βγήκε από την εντατική

Μεταφέρθηκε σε απλό θάλαμο νοσηλείας όπου συνεχίζεται η αποθεραπεία της
Σία Κοσιώνη
H Σία Κοσιώνη / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Σία Κοσιώνη βγήκε τη Δευτέρα (26.01.2026) από την εντατική του νοσοκομείου, όπου βρίσκεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα, με πνευμονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, η υγεία της γνωστής δημοσιογράφου παρουσίασε σημαντικά σημάδια βελτίωσης. Έτσι, οι θεράποντες γιατροί της Σίας Κοσιώνη αποφάσισαν να μεταφερθεί σε απλό θάλαμο νοσηλείας του νοσοκομείου, όπου συνεχίζεται η αποθεραπεία της.

Σημειώνεται ότι η Σία Κοσιώνη έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο.

Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ ένιωσε αδιαθεσία με προβλήματα στην αναπνοή της, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να βρεθεί στα τηλεοπτικά της καθήκοντα την Πέμπτη (22.01.2026) και να μεταφερθεί σε γνωστό νοσοκομείο των νοτίων προαστίων. 

«Έχω μιλήσει με τον Κώστα Μπακογιάννη από την πρώτη στιγμή για να δω πώς είναι. Είναι σε μια κατάσταση σταθερή, δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνος. Είναι σε μια συνθήκη ξεκούρασης και ανάρρωσης και αναμονής για να πάρει εξιτήριο. Είναι δυνατή, είναι σταθερή και είναι κάτι που αντιμετωπίζεται και σύντομα θα είναι πάλι στις επάλξεις», είπε ο συνεργάτης της δημοσιογράφου, Γιώργος Λεμπέσης το πρωί της Δευτέρας.

Σημειώνεται ότι ο πνευμονιόκοκκος είναι ένα βακτήριο που αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος παγκοσμίως. Παρόλο που μπορεί να προκαλέσει ήπιες καταστάσεις, όπως ωτίτιδα ή ιγμορίτιδα, η ικανότητά του να εισχωρεί στους πνεύμονες μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή πνευμονία, όπως συνέβη στην περίπτωση της Σίας Κοσιώνη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
116
99
99
95
73
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Παγώνει» η περιουσία των δύο προφυλακισμένων για ΟΠΕΚΕΠΕ από Κρήτη: Τι βρήκε η Αρχή για το Ξέπλυμα
ΌΠ 42χρονος φέρεται ότι διατηρούσε μαζί με συγγενικά του πρόσωπα εταιρεία εκμετάλλευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, τα οποία φέρεται ότι ανεγέρθηκαν με χρήμα από τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
ΟΠΕΚΕΠΕ 6
Newsit logo
Newsit logo