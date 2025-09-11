Η συγκινητική επιχείρηση αστυνομικών για τη διακομιδή εγκύου σε κρίσιμη κατάσταση: «Μερικές φορές, κάθε λεπτό μετρά» – Δείτε βίντεο

Με θάρρος και υπομονή και άψογο συντονισμό, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ σταμάτησαν την κυκλοφορία στον δρόμο για να συνοδεύσουν μία έγκυο γυναίκα στο νοσοκομείο που ήταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Στα πλάνα που δημοσίευσε η Ελληνική Αστυνομία στα social media φαίνεται η επιχείρηση των αστυνομικών, που με κόρνες και φωνές προσπαθούν να «καθαρίσουν» τους δρόμους ώστε να περάσει το αυτοκίνητο της εγκύου και να φτάσει έγκαιρα στο νοσοκομείο.

Μέσα στο αυτοκίνητο είναι η έγκυος που ουρλιάζει από τους πόνους. Δίπλα της οδηγεί ο σύζυγός της.

«Φύγε, μπες μπροστά, κάνε δεξιά, ευθεία για Κρατικό Νίκαιας, έφυγες» ακούγονται να φωνάζουν οι αστυνομικοί από την ένταση της στιγμής.

Δείτε το βίντεο:

Το όχημα εντοπίστηκε άμεσα από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. 508-1, κατόπιν σήματος του Κέντρου της Αμέσου Δράσεως, η… pic.twitter.com/konle1mYDH — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) September 10, 2025

Στη λεζάντα της ανάρτησης, αποκάλυψαν πως η γυναίκα εν τέλει έφτασε στο νοσοκομείο μόλις σε 15 λεπτά.

«Μερικές φορές, κάθε λεπτό μετρά. Μια γυναίκα επίτοκος σε κρίσιμη κατάσταση, στο τιμόνι ο σύζυγός της, και ένας αγώνας δρόμου για να φτάσουν εγκαίρως στο νοσοκομείο. Το όχημα εντοπίστηκε άμεσα από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. 508-1, κατόπιν σήματος του Κέντρου της Αμέσου Δράσεως, η οποία ανέλαβε να ανοίξει τον δρόμο. Μέσα σε μόλις 15 λεπτά — με ασφάλεια και ταχύτητα — η συνοδεία ολοκληρώθηκε και η επίτοκος παραδόθηκε στους γιατρούς», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.