Η Τατιάνα Μπλάτνικ αποχαιρέτησε την πριγκίπισσα Ειρήνη: Νιώθω ευλογημένη που σε γνώρισα και ευγνώμων για την καθοδήγηση

Η Τατιάνα Μπλάτνικ θέλησε να πει το δικό της «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη, που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 83 ετών την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, καθώς την γνώριζε σε προσωπικό επίπεδο διότι ήταν μέλος της τέως ελληνικής βασιλικής οικογένειας.

Η Τατιάνα Μπλάτνικ και ο Νικόλαος ντε Γκρες ανακοίνωσαν τη λήξη του γάμου τους τον Απρίλιο του 2024, μετά από 14 χρόνια κοινής πορείας. Όπως ανέφερε, μέσω μίας ανάρτησης που έκανε στο Instagram, η μικρή αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας έζησε μία ζωή αφιερωμένη στην προσφορά, αναδεικνύοντας τον σπάνιο συνδυασμό της ευγενικής καταγωγής με την ουσιαστική ταπεινότητα.

«Αγαπημένη πριγκίπισσα Ειρήνη,

Με βαριά καρδιά σε αποχαιρετάμε από αυτόν τον κόσμο, όμως μας αφήνεις τόσο πολύ φως.

Νιώθω ευλογημένη που σε γνώρισα και ευγνώμων για την καθοδήγηση που μου προσέφερες όταν μετακόμισα στην Ελλάδα συστήνοντάς με και πηγαίνοντάς με να γνωρίσω οργανώσεις, τεχνίτες, σε συσσίτια, σε όλη την Αθήνα, με τόση ενέργεια, με το αγνό πνεύμα της προσφοράς, με ταπεινότητα και πάντα με χιούμορ, συμπόνια και καλοσύνη.

Άγγιξες πολλές ζωές σε όλο τον κόσμο και μέσα από το παράδειγμά σου, θα συνεχίσεις να το κάνεις. Θα λείψεις σε τόσους πολλούς ανθρώπους. Ας αναπαυθείς εν ειρήνη.

Με αγάπη και φως, Τατιάνα», έγραψε στην ανάρτησή της η πρώην σύζυγος του Νικόλαου ντε Γκρες.

Πρόσωπα από το στενό οικογενειακό αλλά και το φιλικό περιβάλλον της πριγκίπισσας Ειρήνης αποχαιρέτησαν τη Δευτέρα (19.01.2026) τη μικρότερη αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου στην τελευταία της «κατοικία».

Η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης έγινε στο Τατόι σε στενό οικογενειακό κύκλο, καθώς η τελευταία επιθυμία της αδελφής της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου ήταν να ταφεί δίπλα στον αδελφό και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη.

Η βασίλισσα Σοφία ήταν καταρρακωμένη από τον θάνατο της αδελφής της, κάτι που αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, όπου η Σοφία κρατά σφιχτά στην αγκαλιά της την ελληνική σημαία με την οποία ήταν τυλιγμένο το φέρετρο της αδελφής της και προχωρά υποβασταζόμενη από τον γιο της, Βασιλιά Φελίπε.