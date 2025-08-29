Η τρελή πορεία της Porsche πριν τη σφοδρή σύγκρουση στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης – Βίντεο ντοκουμέντα 

Δύο βίντεο ντοκουμέντα από το σοβαρό τροχαίο στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης στο οποίο ενεπλάκη η 45χρονη επιχειρηματίας που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ τη μαύρη Porsche κι έφυγε από το σημείο του ατυχήματος μετά το τρακάρισμα, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Το οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε προέρχεται από κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται λίγα μέτρα πριν το σημείο όπου έγινε το τροχαίο στο οποίο τραυματίστηκαν ένας 28χρονος και μια 26χρονη. Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/8/2025) όταν Porsche που οδηγούσε η ιδιοκτήτρια του κέντρου αισθητικής κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών. Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες το πολυτελές όχημα εμβόλισε ένα άλλο αυτοκίνητο το οποίο μετατράπηκε σε άμορφή μάζα. Ο οδηγός και ο συνεπιβάτης του οχήματος τραυματίστηκαν, ωστόσο η ζωή τους δεν διατρέχει πλέον κάποιον κίνδυνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ιδιοκτήτρια κι η οδηγός της Porsche μετά τη σύγκρουση έσπασε την ηλιοροφή του οχήματος της για να βγει έξω από αυτό, ενώ στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο. Οι άνδρες της ΕΛΑΣ κατάφεραν να την εντοπίσουν, ενώ η ίδια ομολόγησε ότι ήταν η οδηγός του οχήματος.

Στο πρώτο από τα δύο βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr αποτυπώνεται ένα μαύρο αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα λίγα μέτρα πριν από το σημείο του τροχαίου. Η ώρα που έχει καταγραφεί το παραπάνω όχημα αλλά και τα χαρακτηριστικά του κάνει τους αρμόδιους των ερευνών να εκτιμούν ότι πρόκειται για το όχημα που οδηγούσε η 45χρονη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο δεύτερο βίντεο έχουν καταγραφεί τα πυροσβεστικά οχήματα που σπεύδουν στο σημείο προκειμένου να απεγκλωβίσουν τα δύο νεαρά άτομα που βρίσκονταν στο άλλο όχημα και τραυματίστηκαν.

Η οδηγός της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θέρμη, συνελήφθη. Στο αλκοτέστ που υποβλήθηκε η μέτρηση έδειξε 0,80 όταν το όριο είναι 0,25. Δηλαδή το αλκοόλ στον οργανισμό της ήταν 3 φορές πάνω από το όριο, όμως αρκετές ώρες μετά, αφού η μέτρηση έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (29.08.2025) και το τροχαίο τα ξημερώματα.