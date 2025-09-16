Ιάσων Φωτήλας: Χαμός στο Φεστιβάλ Δράμας με τη δήλωση του υφυπουργού Πολιτισμού – «Δικά σου είναι τα λεφτά ρε;»

Ένταση επικράτησε στο Φεστιβάλ Δράμας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του υφυπουργού Πολιτισμού, Ιάσονα Φωτήλα, το βράδυ της Δευτέρας (15.9.25).

Ο Ιάσων Φωτήλας, κατά την ομιλία του στο Φεστιβάλ αποδοκιμάστηκε από τους παρευρισκόμενους όταν αναφέρθηκε στο σύστημα διαχείρισης καταμερισμού και απονομής των πόρων του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), αλλά και γενικότερα στις πηγές χρηματοδότησης του ελληνικού σινεμά.

«Ποτέ άλλοτε δεν δόθηκαν περισσότερα χρήματα για τα οπτικοακουστικά», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι την περίοδο 2019–2025 χρηματοδοτήθηκαν 1.015 έργα με ποσό 228,88 εκατ. ευρώ, ενώ ιδιώτες συνεισέφεραν με 555 εκατομμύρια ευρώ», ανέφερε ο υφυπουργός Πολιτισμού.

Τοποθέτηση που προκάλεσε αντιδράσεις.

«Ζητάμε απαντήσεις» ήταν το κοινό σύνθημα αρκετών βραβευμένων, ενώ κάποιοι χρησιμοποίησαν σκληρή γλώσσα κάνοντας λόγο για μια στιγμή που η κινηματογραφική κοινότητα βρίσκεται ενόψει κρίσιμων εξελίξεων.

Ο υφυπουργός Πολιτισμού Ι. Φωτίλας κ υφιστάμενος της Μενδώνη άκουσε τα… εξ αμάξης στην τελετή λήξης των βραβείων του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Οι κινηματογραφιστές τον «στόλισαν»δεόντως κ τον αποκάλεσαν «ξεφτίλα!»

Ο Ιάσων Φωτήλας μάλιστα ζητούσε επανειλημμένα το λόγο για να απαντήσει σε κάθε κριτική που γινόταν. Όταν του δόθηκε ο λόγος ο υφυπουργός δήλωσε πως «δεν μπορεί να έρχεσαι σε ένα φεστιβάλ που του δίνεις 300.000 ευρώ το χρόνο και να ακούς “ου”».

«Δεν είναι κι ό,τι καλύτερο», είπε πυροδοτώντας ακόμη περισσότερες αντιδράσεις.

«Δικά σου είναι τα λεφτά ρε; Από την τσέπη σου τα έβαλες;», του φώναζαν.