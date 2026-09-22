Ηγουμενίτσα: 300 κιλά κάνναβης κρυμμένα σε φορτηγό – Συνελήφθη 36χρονος οδηγός

Πάνω από 300 κιλά κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) εντόπισαν οι Αρχές στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, με αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός 36χρονου επαγγελματία οδηγού.

Η επιχείρηση για τα 300 κιλά κάνναβης στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου 2026 από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

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Η έρευνα ξεκίνησε μετά από έρευνα σχετικά με τη φερόμενη δράση του 36χρονου.

Κατά τον έλεγχο στο επικαθήμενο φορτηγό, το οποίο ρυμουλκούνταν από τράκτορα, οι αστυνομικοί εντόπισαν 296 αεροστεγείς νάιλον συσκευασίες με κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, συνολικού μικτού βάρους 300 κιλών και 880 γραμμαρίων.

Οι συσκευασίες ήταν τοποθετημένες σε 24 χάρτινες συσκευασίες πάνω σε παλέτες και είχαν κρυφτεί μαζί με το νόμιμο φορτίο.

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Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα προέκυψε ότι ο 36χρονος φέρεται να είχε προμηθευτεί την ποσότητα λίγες ημέρες νωρίτερα από άγνωστα άτομα σε περιοχή της Ισπανίας.

Είχε παραβιάσει περιοριστικό όρο

Κατά την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι ο συλληφθείς είχε παραβιάσει περιοριστικό όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ο οποίος του είχε επιβληθεί με διάταξη του Ανακριτή Πρωτοδικείου Ορεστιάδας.

Στην κατοχή του, καθώς και κατά τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 300 κιλά και 880 γραμμάρια κάνναβης, ο τράκτορας και το επικαθήμενο, ένα κινητό τηλέφωνο, 1.755 ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή σκύλου ανιχνευτή του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας και αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας.

Πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ το εκτιμώμενο όφελος

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση της κατασχεθείσας ποσότητας κάνναβης εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσε τα 1,2 εκατ. ευρώ.

Ο 36χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την Αστυνομία έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.