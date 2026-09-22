Ελλάδα

Θρίλερ στην Αργολίδα: Ηλικιωμένοι παρασύρθηκαν με το αυτοκίνητό τους από τα ορμητικά νερά

Οι δύο ηλικιωμένοι απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική και είναι καλά στην υγεία τους
Αυτοκίνητο παρασύρθηκε από χείμαρρο στην Αργολίδα
Photo / argolikeseidhseis.gr
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Συναγερμός σήμανε στην Αργολίδα το απόγευμα της Τρίτης (22.09.2026), όταν αυτοκίνητο με δύο ηλικιωμένους εγκλωβίστηκε στα ορμητικά νερά χειμάρρου, στην περιοχή του Νέου Ροεινού.

Η κακοκαιρία, προκάλεσε προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και στην Αργολίδα, με τους δύο ηλικιωμένους, να σώζονται την τελευταία στιγμή χάρη στην παρέμβαση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπλίου και προχώρησε στον απεγκλωβισμό των δύο επιβαινόντων, απομακρύνοντάς τους από τα ορμητικά νερά.

Αυτοκίνητο παρασύρθηκε από χείμαρρο στην Αργολίδα
Photo / argolikeseidhseis.gr
Αυτοκίνητο παρασύρθηκε από χείμαρρο στην Αργολίδα
Photo / argolikeseidhseis.gr

Η ισχυρή βροχόπτωση έχει προκαλέσει προβλήματα σε αρκετά σημεία της Αργολίδας. Η Αστυνομία έχει προχωρήσει στο κλείσιμο αρκετών ρεμάτων, καθώς η διέλευση οχημάτων θεωρείται επικίνδυνη λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στην πόλη του Άργους, όπου η έντονη καταιγίδα είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει τμήμα της πόλης, με νερά να καλύπτουν δρόμους και να δυσκολεύουν την κυκλοφορία.

Περιγράφοντας αργότερα τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν στο Orange Press Agency είπαν ότι «είδαμε τον χάρο με τα μάτια μας».

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές της ευρύτερης περιοχής. Για την προστασία των οδηγών, η Αστυνομία Ναυπλίου προχώρησε στον αποκλεισμό πολλών ρεμάτων και διαβάσεων, καθώς η ροή των υδάτων κατέστησε τη διέλευση των οχημάτων εξαιρετικά επικίνδυνη.

Παράλληλα, εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και στην πόλη του Άργους. Τμήματα της πόλης πλημμύρισαν από τον μεγάλο όγκο νερού, απαιτώντας την άμεση κινητοποίηση και επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άργους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

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