Υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη: Ο υπνοθεραπευτής δήλωνε ερευνητής ψυχολόγος χωρίς πτυχίο και έγκριση από τον ΙΣΑ

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς στο κάδρο των ερευνών βρίσκεται πλέον και ο υπνοθεραπευτής, Νάσος Κομιανός, που συνεργαζόταν με την κατηγορούμενη γιατρό και μαζί φέρονται να πίεσαν τον τραγουδιστή να υποβληθεί σε υπνωτισμό και στην μοιραία πλασμαφαίρεση.

Οι αρχές ερευνούν λεπτομερώς κάθε στοιχείο σχετικά με το ζευγάρι των γιατρών που κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη. Ωστόσο, στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και ο υπνοθεραπευτής στον οποίο η 56χρονη γιατρός έστειλε την φωτογραφία με τον τραγουδιστή χωρίς τις αισθήσεις του.

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Η γιατρός και ο υπνοθεραπευτής που συνεργάζονταν επί περίπου 15 χρόνια, είχαν επικοινωνήσει με τον ερμηνευτή, ο οποίος τους προσέγγισε θέλοντας να νιώσει καλύτερα. Αρχικά ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε συναντηθεί με τον υπνωτιστή για να κλείσουν ραντεβού – μια μέρα πριν πεθάνει – και ο Νάσος Κομιανός αφού έκλεισε ραντεβού μαζί του για το επόμενο απόγευμα, έστειλε τον τραγουδιστή στην κλινική στο Κολωνάκι για να κάνει πλασμαφαίρεση. Ωστόσο, η 56χρονη γιατρός την ίδια μέρα στο ίδιο ιατρείο είχε κάνει υδροθεραπεία στον τραγουδιστή, η οποία δεν πρέπει να συνδυαστεί με πλασμαφαίρεση για τουλάχιστον 48ώρες – πράγμα που δεν εφαρμόστηκε στην περίπτωση του καλλιτέχνη και αποδείχτηκε μοιραία.

Ένα μεγάλο ερωτηματικό έχει δημιουργηθεί γύρω από την ιδιότητα του Νάσου Κομιανού και το γραφείο που διατηρούσε, όπου έκανε υπνώσεις σε πελάτες, τις οποίες χρέωνε από 40 έως και 100 ευρώ τη συνεδρία.

Σύμφωνα με το Live News, όμως ΚΑΔ για υπνωτισμό ή για υπνωτιστές δεν υπάρχει στην εφορία σαν επάγγελμα υπνωτιστής που να δηλώσει κάποιος ότι θέλω να ανοίξω εγώ μια επιχείρηση, που να υπνωτίζω, να κάνω υπνοθεραπείες ή οτιδήποτε τέτοιο δεν υπάρχει πουθενά. Το συγκεκριμένο γραφείο δεν είχε σκοπό συνεπώς ο κύριος ΚΑΔ του ήταν υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών.

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Ο υπνοθεραπευτής, επίσης είχε και τρεις συμπληρωματικούς ΚΑΔ για να μπορεί να κόβει και άλλες αποδείξεις: Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων για να μπορεί να κάνει τα σεμινάρια και να λαμβάνει χρήματα. Στον επόμενο ΚΑΔ είχε υπηρεσίες έρευνας στην ψυχολογία και ο τρίτος δευτερεύων ΚΑΔ ήταν υπηρεσίες διδασκαλίας εισηγήσεων σε επιμορφωτικά σεμινάρια.

Στην ιστοσελίδα του έγραφε για σπουδές στο εξωτερικό και για τα βιβλία που κάθισε να γράψει: «Είμαι πιστοποιημένος υπνοθεραπευτής και πιστοποιημένος αναδρομέας θεραπευτής. Δίνω δυναμικό παρών για πάνω από δεκαπέντε χρόνια στην έρευνα και στην μελέτη της Αναδρομικής Θεραπείας».

Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η δημοσιογράφος του «Βήματος», Έλενα Φυντανίδου, στο Live News προκύπτει πως για την απόκτηση ΚΑΔ ψυχολόγου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ωστόσο, διαφορετικά είναι τα δεδομένα για τον ΚΑΔ «υπηρεσίες έρευνας στην ψυχολογία», καθώς, όπως ανέφερε, πρόκειται για ερευνητική δραστηριότητα και δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου.

Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να απαιτείται μεταπτυχιακό στην ψυχολογία ή σε συναφές αντικείμενο, όπως η κοινωνιολογία. Και μπορεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, να διεξάγει διεπιστημονική έρευνα στην κοινωνική ψυχολογία ή να συμμετέχει ως ερευνητής ή σύμβουλος σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, όπως ΕΣΠΑ.

Παράλληλα, τίθεται και το ζήτημα της προστασίας των πολιτών που προσφεύγουν σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Σε περίπτωση καταγγελίας για αντιποίηση επαγγέλματος, δεν υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στον Ιατρικό Σύλλογο, όταν το πρόσωπο δεν είναι γιατρός, ενώ αντίστοιχα ζητήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω των επαγγελματικών φορέων των ψυχολόγων, καθώς εκεί υποβάλλονται καταγγελίες που αφορούν την δεοντολογία.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε ότι οι καταγγελίες μπορούν να γίνουν στον εισαγγελέα ή την αστυνομία, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα προσφυγής στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ).

Την ίδια ώρα, το κενό στο θεσμικό πλαίσιο φέρεται να έχει ήδη εντοπιστεί από το υπουργείο Υγείας, καθώς βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο για τη σύσταση Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων, με στόχο, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση του ελέγχου στον χώρο και την αντιμετώπιση αντίστοιχων περιπτώσεων.

Το μυστήριο με τα μηχανήματα

Στο επίκεντρο των στοιχείων που εξετάζονται βρίσκεται η εταιρεία Inusheresis, για την οποία εμφανίζεται αγορά μηχανήματος αξίας σχεδόν 30.000 ευρώ, αλλά και η Miracell, η οποία βρίσκεται στο όνομα της κόρης των δύο γιατρών.

Συγκεκριμένα, για την Inusheresis εκδόθηκε στις 5 Ιουνίου 2026 τιμολόγιο αγοράς μηχανήματος, συνολικής αξίας 29.509 ευρώ. Στην περιγραφή του τιμολογίου αναφέρεται απλώς «μηχάνημα», ενώ από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει ότι η εταιρεία διαθέτει άλλα μηχανήματα.

Σε ό,τι αφορά τη Miracell, η οποία είναι στο όνομα της κόρης τους, η έναρξη της εταιρείας έγινε στις 13 Νοεμβρίου 2025. Κατά τη διάρκεια του 2025 δεν εμφανίζει έσοδα.

Για το 2026, ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, μέχρι και τον Ιούλιο τα έσοδα ανέρχονται περίπου στις 30.000 ευρώ. Την ίδια ώρα, από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Ιουλίου 2026, το σύνολο των αγορών και των δαπανών της εταιρείας ανέρχεται σε 5.556,75 ευρώ. Παράλληλα, από τα οικονομικά στοιχεία δεν προκύπτουν πάγια έξοδα για την εταιρεία.

Όσον αφορά τα μηχανήματα που βρέθηκαν στα ιατρεία της 56χρονης και του 58χρονου, και κυρίως για το μοιραίο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, οι αρχές εξετάζουν το τι και πώς είχαν δηλώσει τις αγορές τους οι γιατροί.

Σε τιμολόγιο αγοράς που εξασφάλισε το Live News, έχει την ίδια έδρα με εκεί που πήγαινε και έκανε τους υπνωτισμούς ο υπνωτιστής, στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ. Οι γιατροί, έφεραν το παράνομο μηχάνημα, αγορασμένο με εταιρεία που είχαν συστήσει στο όνομα της 18χρονης κόρης τους και την έχουνε βάλει στο ίδιο γραφείο με τον υπνωτιστή.

Επίσης, ενώ το ιατρείο ήταν γεμάτο μηχανήματα, στο τιμολόγιο εμφανίζεται να έχει αγοράσει μόνο αυτό το μηχάνημα. Τα υπόλοιπα μηχανήματα αναζητούνται, με αποτέλεσμα οι αρχές να ψάχνουν με ποια τιμολόγια και ποια εταιρεία τα είχαν αγοράσει. Το περίεργο ωστόσο, είναι ότι η κόρη που έχει την εταιρεία την φτιάχνει στο τέλος του 2025.