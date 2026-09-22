Νίκαια: Τον έπιασαν επ’ αυτοφώρω με 80 κιλά χαλκού από καλώδια ηλεκτροφωτισμού στην Πέτρου Ράλλη

Επ’ αυτοφώρω έπεσε στα χέρια της Αστυνομίας ένας 42χρονος στη Νίκαια, ο οποίος κατηγορείται ότι έκλεβε καλώδια ηλεκτρισμού από τη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στο σημείο και τον ακινητοποίησαν, βάζοντας τέλος στη δράση του.

Η σύλληψη έγινε το πρωί της 21ης Σεπτεμβρίου στη Νίκαια, όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έλαβαν σήμα από το Κέντρο Άμεσης Δράσης για άνδρα που φέρεται να αφαιρούσε καλώδια στην περιοχή. Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα και έφτασαν στο σημείο.

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Στην κατοχή του 42χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 80 κιλά καλωδίων χαλκού, καθώς και δύο κόφτες.

Photo / ΕΛΑΣ

Photo / ΕΛΑΣ

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.