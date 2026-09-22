Αυτοκίνητο συγκρούστηκε σε κολώνα στην Βασιλίσσης Σοφίας: Διακοπή κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα – Δείτε βίντεο

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 22.09.2026 στο κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, λόγω τροχαίου ατυχήματος, με αυτοκίνητο να συγκρούεται με κολώνα.

Το αυτοκίνητο εξετράπη, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από την πορεία του και προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία της Βασιλίσσης Σοφίας. Από το τροχαίο ατύχημα, δεν υπήρξε τραυματισμός.

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Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του ΝΙΜΤΣ, λίγο μετά την οδό Μπένση, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Μετά την πρόσκρουση χρειάστηκε να διακοπεί η κυκλοφορία σε τμήμα της αριστερής λωρίδας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν διαπιστώθηκε τραυματισμός κάποιου από τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό.