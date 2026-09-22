Γιώργος Μαζωνάκης: Τα άγνωστα στοιχεία της ιατροδικαστικής – Εξετάζεται το έμφραγμα ως πιθανή αιτία θανάτου

Νέα στοιχεία για την ιατροδικαστική έκθεση που αφορά στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αποκάλυψε στο Live News, ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, σχετικά με το ενδεχόμενο χορήγησης μέθης και για τα στοιχεία της ιατροδικαστικής που θα επανεξεταστούν.

Την ώρα που οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με το ενδιαφέρον των ερευνών να επικεντρώνεται στην κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή λίγο πριν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, αλλά και στα ευρήματα της νεκροψίας και των τοξικολογικών εξετάσεων.

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Στο επίκεντρο βρίσκονται οι διαφορετικές περιγραφές για την εικόνα που παρουσίαζε ο δημοφιλής καλλιτέχνης πριν από την ιατρική διαδικασία. Από τη μία πλευρά, γιατροί και προσωπικό του ιατρείου φέρονται να υποστήριξαν ότι ο ασθενής παρουσίαζε έντονη ή ακραία υπερδιέγερση. Από την άλλη, μαρτυρίες ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή μαζί του λίγο νωρίτερα περιγράφουν μια διαφορετική εικόνα.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που εξετάζονται, ο φαρμακοποιός της επιχείρησης που επισκέφτηκε ο τραγουδιστής πριν πάει στο Κολωνάκι, ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον ερμηνευτή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και ο ιδιοκτήτης πάρκινγκ που είδε τον Γιώργο Μαζωνάκη την μοιράια Τετάρτη της 9ης Σεπτεμβρίου, κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο που συμπεριφερόταν φυσιολογικά πριν από την άφιξή του στην κλινική.

Οι συγκεκριμένες μαρτυρίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έρχονται σε αντίθεση με την εικόνα της έντονης υπερδιέγερσης που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, περιέγραψαν οι εργαζόμενες του ιατρείου. Η αντίφαση αυτή αποτελεί ένα από τα σημεία που καλούνται να αξιολογήσουν οι αρχές.

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Παράλληλα, εξετάζεται ο ισχυρισμός ότι η συγκεκριμένη περιγραφή της κατάστασής του ενδεχομένως συνδέθηκε με τη χορήγηση κατασταλτικών φαρμακευτικών ουσιών ή μέθης.

Το εύρημα της ισχαιμίας στο μυοκάρδιο

Μεγάλη βαρύτητα έχουν τα ευρήματα της νεκροψίας του τραγουδιστή. Σύμφωνα με τα στοιχεία, εντοπίστηκε σχετικά εκτεταμένη ισχαιμία στο μεσοκοιλιακό μυοκάρδιο. Είναι το μυϊκό τοίχωμα ανάμεσα στις δύο κοιλίες της καρδιάς, σχετικά εκτεταμένο, που θα εξεταστεί από την ιστολογική εξέταση αν πρόκειται για έμφραγμα και ένα δείγμα εμφράγματος που μπορεί να συνδέεται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Και με αυτό βέβαια πρέπει να εξεταστεί πότε υπήρξε αυτό το έμφραγμα.

Το εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της διερεύνησης, καθώς δεν είχε αναφερθεί προηγούμενο ιστορικό καρδιοπάθειας ή στεφανιαίας νόσου.

Οι ιατροδικαστές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα της ιστολογικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ισχαιμική αλλοίωση συνδέεται με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και, εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, να προσδιοριστεί όσο είναι δυνατόν ο χρόνος εκδήλωσής του.

Το συγκεκριμένο στοιχείο είναι κρίσιμο για την ανασύνθεση των τελευταίων ωρών, καθώς θα πρέπει να συσχετιστεί με τη χρονική ακολουθία των ιατρικών πράξεων και την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πλασμαφαίρεση.

Στο μικροσκόπιο οι τοξικολογικές εξετάσεις

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις σχετικά με το εάν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη υπήρχαν βενζοδιαζεπίνες ή άλλες φαρμακευτικές ουσίες με κατασταλτική ή δυνητικά τοξική δράση, καθώς και σε ποιες συγκεντρώσεις.

Όσον αφορά το θέμα του πόσο επηρέασε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, δηλαδή η ροή αίματος μεγάλης ποσότητας αίματος κτλ., ότι μπορεί να γίνει μια προσπάθεια. Είναι εξαιρετικά δύσκολο διότι μπορεί να δημιουργηθεί θρόμβωση. Θρόμβωση δεν είδαν στη νεκροψία αρχικά. Θα το εξετάσουν στην πορεία.

Μπορεί να υπάρχει εμβολή αέρα, να μπήκε αέρας από το σωλήνα που επίσης είναι ένα μεγάλο προβληματικό σημείο. Πρέπει να ελεγχθούν οι φυσαλίδες αν βγάζουν τα όργανα, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο διότι πρέπει να μπουν σε νερό.

Το τρίτο είναι ότι πρέπει να δουν αν είναι πρησμένα τα όργανα από μεγάλη ποσότητα υγρών και αυτό θα προσπαθήσουν να το εξετάσουν. Υπάρχει μια εικόνα για τα αίτια θανάτου του αλλά μεγάλη σημασία έχουν η ιστολογική και η τοξικολογική εξέταση για αυτές τις ουσίες που τυχόν του χορηγήθηκαν.