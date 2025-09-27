Ηγουμενίτσα: Τα πρώτα λόγια της οδηγού που τραυμάτισε θανάσιμα τον 10χρονο Μάξιμο – «Ό,τι και να σας πω το παιδί έφυγε»

Σε κατάσταση σοκ, ουρλιάζοντας και κλαίγοντας, οδηγήθηκε η οδηγός αυτοκινήτου που χτύπησε θανάσιμα τον 10χρονο Μάξιμο στην τροχαία της Ηγουμενίτσας. Ακόμα δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πως προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα το οποίο έκοψε το νήμα της ζωής του μικρού παιδιού.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το Λαδοχώρι της Ηγουμενίτσας, όταν ο 10χρονος πήγε να περάσει τον δρόμο, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο αυτοκίνητο της οδηγού. Το σοκαριστικό περιστατικό είδαν οι γονείς του.

Η οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, ήταν σε τραγική κατάσταση όταν έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί οι οποίο προσπάθησαν να την ηρεμήσουν.

Όταν την ρώτησαν, πώς έγινε το τροχαίο είπε:

«Τι να σας πω τώρα; Ό,τι και να σας πω το παιδί έφυγε. Ήμουν πιο πίσω από τη διάβαση και ξαφνικά ο μικρός πετάχτηκε μπροστά μου. Δεν πρόλαβα να αντιδράσω».

Ο εισαγγελέας έχει ζητήσει να γίνει έκθεση αυτοψίας, να ελεγχθεί προσεκτικά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και να πάρουν καταθέσεις από τους αυτόπτες μάρτυρες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η οδηγός φαίνεται πως δεν έτρεχε και δεν κρατούσε κινητό στα χέρια της.

Το «αντίο» στο 10χρονο αγγελούδι

Η κηδεία του 10χρονου Μάξιμου που τραυματίστηκε θανάσιμα στην Ηγουμενίτσα, έγινε το απόγευμα της Παρασκευής (26.09.2025) στο Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας.

Οι γονείς του, οι συγγενείς και οι φίλοι του δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους από την απώλεια του αγαπημένου τους. Η μητέρα και ο πατέρας του, υποβασταζόμενοι προσπαθούν να βρουν το νόημα στη ζωή τους, τώρα που το παιδί τους δεν είναι κοντά τους.

Από νωρίς το πρωί στη διάβαση της οδού 49 Μαρτύρων που παρασύρθηκε ο Μάξιμος, πολλοί είναι αυτοί που αφήνουν έναν λουλούδι η ανάβουν ένα κεράκι στη μνήμη του μικρού αγοριού.

Πολλά από τα καταστήματα στην περιοχή παρέμειναν κλειστά σε ένδειξη πένθους, ενώ δεν είναι και λίγες οι αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες που αναβλήθηκαν.