Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος σήκωσε και τούμπαρε 2 αυτοκίνητα – Εκτεταμένες φθορές και σε αγροτικές εγκαταστάσεις

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ένα από τα πιο έντονα και αιφνίδια φαινόμενα που έχουν βιώσει στην περιοχή
Αυτοκίνητο

Τον απόλυτο τρόμο βίωσε μία γυναίκα οδηγός που κινούνταν με το αυτοκίνητό της στην Ηλεία, όταν ανεμοστρόβιλος χτύπησε την περιοχή με αποτέλεσμα να σηκώσει στον αέρα το όχημά της.

Ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε συγκεκριμένα το Γιαννιτσοχώρι Ηλείας, τη στιγμή που η γυναίκα οδηγούσε ανυποψίαστη, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να σηκωθεί και να ανατραπεί πριν καταλήξει αναποδογυρισμένο στη μέση του δρόμου.

Αυτοκίνητο

Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε σε κατάσταση σοκ, λίγα λεπτά μετά χωρίς να φέρει τραύματα.

Αυτοκίνητο

Λίγη ώρα μετά ο ανεμοστρόβιλος σήκωσε και 2ο αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο δρόμο από το Θολό προς τη Φιγαλεία.

Η κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή προκάλεσε σοβαρές ζημιές και σε αγροτικές εγκαταστάσεις

Θερμοκήπια υπέστησαν σοβαρές φθορές, με μεταλλικά στοιχεία και νάιλον καλύμματα να αποκολλώνται και να παρασύρονται από τον άνεμο σε μεγάλη απόσταση.

Θερμοκήπιο

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε διαδικασία αποτίμησης της κατάστασης, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για ένα από τα πιο έντονα και αιφνίδια καιρικά φαινόμενα που έχουν βιώσει στην περιοχή.

Πληροφορίες από ilialive.gr 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
335
131
117
106
102
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Άγρια συμπλοκή δύο οικογενειών ρομά για παλιοσίδερα στον Πύργο - Χαροπαλεύει παππούς, τον παρέσυραν με αυτοκίνητο
Εκτός από τον 68χρονο παππού τραυματίστηκαν και τα δύο εγγόνια του 13 και 17 ετών - Στιγμές έντασης και στο νοσοκομείο με τους συγγενείς των θυμάτων να ζητούν εκδίκηση
Άγρια συμπλοκή στον Πύργο μεταξύ ρομά
Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: «Οι πομποί δημιούργησαν το πρόβλημα, δεν υπήρξαν εξωτερικές παρεμβολές» λέει ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας
Την πεποίθηση ότι το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών που καθήλωσε τα αεροπλάνα στα ελληνικά αεροδρόμια την Κυριακή (4.1.25) δεν σχετίζεται με παρεμβολές...
αεροδρόμιο
Newsit logo
Newsit logo