Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος σήκωσε και τούμπαρε 2 αυτοκίνητα – Εκτεταμένες φθορές και σε αγροτικές εγκαταστάσεις

Τον απόλυτο τρόμο βίωσε μία γυναίκα οδηγός που κινούνταν με το αυτοκίνητό της στην Ηλεία, όταν ανεμοστρόβιλος χτύπησε την περιοχή με αποτέλεσμα να σηκώσει στον αέρα το όχημά της.

Ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε συγκεκριμένα το Γιαννιτσοχώρι Ηλείας, τη στιγμή που η γυναίκα οδηγούσε ανυποψίαστη, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να σηκωθεί και να ανατραπεί πριν καταλήξει αναποδογυρισμένο στη μέση του δρόμου.

Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε σε κατάσταση σοκ, λίγα λεπτά μετά χωρίς να φέρει τραύματα.

Λίγη ώρα μετά ο ανεμοστρόβιλος σήκωσε και 2ο αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο δρόμο από το Θολό προς τη Φιγαλεία.

Η κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή προκάλεσε σοβαρές ζημιές και σε αγροτικές εγκαταστάσεις

Θερμοκήπια υπέστησαν σοβαρές φθορές, με μεταλλικά στοιχεία και νάιλον καλύμματα να αποκολλώνται και να παρασύρονται από τον άνεμο σε μεγάλη απόσταση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε διαδικασία αποτίμησης της κατάστασης, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για ένα από τα πιο έντονα και αιφνίδια καιρικά φαινόμενα που έχουν βιώσει στην περιοχή.

Πληροφορίες από ilialive.gr