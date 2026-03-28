Ηλεία: Ιατροδικαστής εξέτασε το 10 μηνών βρέφος για να διαπιστώσει πως προκλήθηκαν τα κατάγματα και οι δαγκωματιές

Μια ακόμη υπόθεση παιδικής κακοποίησης έχει συγκλονίσει, αυτή τη φορά στην Ηλεία, με ένα βρέφος 10 μηνών να νοσηλεύεται για 3η ημέρα στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο Πατρών.

Την Παρασκευή 27.03.2026, ο ιατροδικαστής εξέτασε το 10 μηνών βρέφος που το είχε πάει στο νοσοκομείο του Πύργου Ηλείας η 18χρονη μητέρα του και σήμερα έχει αποστείλει το πόρισμά του στην Εισαγγελία Πατρών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα του ιατροδικαστή δεν δίνει ξεκάθαρη απάντηση ως προς το αν πρόκειται για κακοποίηση ή παραμέληση. Ωστόσο, καταγράφει σοβαρά ευρήματα που συνθέτουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για την κατάσταση της υγείας του βρέφους.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την ιατρική εκτίμηση, το παιδί φέρει κατάγματα σε χέρι και πόδι που χρονολογούνται περίπου έναν μήνα πριν, παλαιότερα εγκαύματα, καθώς και εμφανές σημάδι από δάγκωμα.

Η πιο σοβαρή επιπλοκή είναι η οστεομυελίτιδα, μια επώδυνη λοίμωξη των οστών, η οποία αποδίδεται στην έλλειψη έγκαιρης ιατρικής φροντίδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πόρισμα αναμένεται να αποτελέσει βασικό στοιχείο για τη συνέχιση της έρευνας, καθώς αποτυπώνει με σαφήνεια τη σωματική κατάσταση του παιδιού και ενισχύει τις υποψίες για σοβαρή κακομεταχείριση.

Το χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε μεταφέρει τις προηγούμενες ημέρες το παιδί στο νοσοκομείο Πύργου με πληγές στα πόδια, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν σημάδια κακοποίησης και ειδοποίησαν άμεσα την ΕΛΑΣ.

Ωστόσο, η ίδια πήρε το μωρό και έφυγε από το νοσοκομείο, με τους γιατρούς να φοβούνται για τη ζωή του παιδιού να ειδοποιούν άμεσα τις αρχές.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να την εντοπίσουν και να τη συλλάβουν, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Πύργου και στη συνέχεια στην Πάτρα, λόγω έλλειψης εξειδικευμένου γιατρού, όπου και παραμένει για νοσηλεία.

Η μητέρα συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερη.

Η μητέρα πριν 2 χρόνια το είχε σκάσει από το σπίτι

Όπως αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού», τον Μάιο του 2024 είχε προχωρήσει στην ενεργοποίηση του Missing Kid Alert για την αναζήτηση της 16χρονης, τότε, μητέρας του βρέφους, η οποία είχε φύγει από το σπίτι της. Στο οποίο επέστρεψε τελικά τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς.

Παράλληλα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» παρείχε φροντίδα και στον 13χρονο αδερφό της αγνοούμενης, ο οποίος είχε βρεθεί να περιπλανιέται μόνος του στην Πάτρα.