Ηλεκτρικά πατίνια: Η αύξηση των τροχαίων φέρνει σαρωτικούς ελέγχους από την ΕΛΑΣ – 135 παραβιάσεις μεταξύ των οποίων και 8 μεθυσμένοι οδηγοί

Τα πατίνια και ειδικότερα τα ηλεκτρικά, έχουν μπει για τα καλά στις ζωές μας, με πολλούς να τα επιλέγουν ως βασικό τρόπο μετακίνησης. Είναι εξαιρετικά δημοφιλή, ακόμη και από ανήλικους, όμως, χωρίς τη σωστή οδηγική συμπεριφορά, μπορεί να αποβούν επικίνδυνα έως και μοιραία και για αυτό η ΕΛΑΣ, εξαπολύει ελέγχους στους δρόμους της πόλης.

Στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης της ΕΛΑΣ, καταγράφηκαν 135 παραβιάσεις από άτομα που οδηγούσαν ηλεκτρικά πατίνια, με την ανησυχία για τη χρήση τους να είναι έντονη, καθώς έχουν αυξηθεί ραγδαία τα τροχαία που οδήγησαν ακόμη και στον θάνατο.

Τα περισσότερα περιστατικά που καταγράφηκαν, ήταν για οδηγούς που δεν χρησιμοποιούσαν κράνος ενώ εντοπίστηκαν ακόμη και μεθυσμένοι να οδηγούν ηλεκτρικά οχήματα.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 30 Απριλίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες χθες Κυριακή (3-5-2026), από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής.

Διενεργήθηκαν 397 έλεγχοι σε κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου του Νομού Αττικής, όπου βεβαιώθηκαν 127 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 8 για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης από οδηγούς Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Η ΕΛΑΣ, προειδοποιεί ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και αυτό γιατί ιδιαίτερα τα τελευταία 24ωρα έχουν σημειωθεί πολύ σοβαρά τροχαία με ηλεκτρικά πατίνια που στις περισσότερες περιπτώσεις οδηγούσαν ανήλικοι.

Υπενθυμίζεται ότι ένα 11χρονο παιδί νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Πάτρας, όταν ένας ανήλικος που οδηγούσε πατίνι, έπεσε πάνω του και το τραυματίσε.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ένας 13χρονος στην Ηλεία, οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και έχασε τη ζωή του βυθίζοντας στην θλίψη στην περιοχή, ενώ ακόμη, στη Λαμία, νεαροί έκαναν τρικάβαλο σε πατίνι και μάλιστα «έφαγαν» και κόκκινο φανάρι με κίνδυνο τη ζωή τους.