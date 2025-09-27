Ηλιούπολη: Θέλει να επικοινωνεί με το παιδί του ο προπονητής ταε κβον ντο που καταδικάστηκε για βιασμούς ανηλίκων

Σοκ προκαλούν οι νέες εξελίξεις στην υπόθεση του 45χρονου προπονητή ταε κβον ντο στην Ηλιούπολη, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε 50 χρόνια κάθειρξη για βιασμό και ασέλγεια σε βάρος ανήλικων μαθητριών του.

Ο 45χρονος προπονητής τάε κβον ντο από την Ηλιούπολη, που καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό για βιασμό και παρενόχληση τεσσάρων ανήλικων μαθητριών του και σήμερα βρίσκεται στη φυλακή και εκτίει την ποινή του.

Στη δίκη για τα ασφαλιστικά μέτρα, ο 45χρονος ζήτησε να έχει δικαίωμα επικοινωνίας με το ανήλικο παιδί του μέσα από τη φυλακή ενώ ζητά το παιδί να επικοινωνεί και με τη γιαγιά του.

Σύμφωνα με τα όσα λέει γειτόνισσα στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», «το παιδί έχει μεγαλώσει με τη γιαγιά του και ήταν σπίτι της κάθε μέρα. Όλα αυτά που λένε ότι έχει κάνει ο πατέρας είναι ψέματα και θεωρώ ότι πρέπει να επικοινωνεί με το παιδί του γιατί το αγαπά. Το παιδί ήταν πάντα φροντισμένο υπό την επίβλεψη της γιαγιάς και ουδέποτε ήταν παραμελημένο ή βρώμικο όπως λένε».

«Η δική του πλευρά, όπως αιτήθηκε, είναι να έχει επικοινωνία με το παιδί του. Το οποίο παιδί του όσο ήταν εκτός της φυλακής, ήταν δεμένο μαζί του. Περισσότερο με τον πατέρα, παρά με τη μητέρα», είπε η δικηγόρος του προπονητή.

Η πρώην σύντροφός του αντιδρά και δηλώνει πως προτεραιότητά της είναι να προστατέψει το παιδί της.

Τι ανέφερε η πρόεδρος του συλλόγου Ταε Κβον Ντο

Η μητέρα του παιδιού που έχει καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της και για ενδοοικογενειακή βία, ζητά από το δικαστήριο να μην έχει το ανήλικο τέκνο τις επαφές με τον πατέρα αλλά ούτε και με τη γιαγιά του, τουλάχιστον μέχρις ότου γίνει και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

«Έχω ικανή τη γιαγιά του παιδιού να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του εγγονιού της. Πάρα πολλές φορές το παιδί όταν βρισκόταν μαζί με τον πατέρα του στη σχολή και με τη γιαγιά ήταν σε σύγχυση και σε ένταση. Έχω ακούσει από τους γείτονες της ότι το παιδί μύριζε, δεν έτρωγε σωστά και το έβριζε όσο ήταν στο σπίτι της. Κυρίως όμως θέλω να πω ότι αυτή η γυναίκα δεν έχει ζητήσει συγγνώμη είναι συνεχώς δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο που έχει καταδικαστεί δεν καταλαβαίνει τι έχει κάνει ο γιος της τον υποστηρίζει σε κάθε δική. Ο γιος της είναι δημιούργημά της», δήλωσε η πρόεδρος του συλλόγου Ταε Κβον Ντο.

Η μητέρα του παιδιού είχε μιλήσει στις «Εξελίξεις Τώρα» και είπε πως το παιδί είχε βρεθεί μπροστά στη στιγμή που ο πατέρας του συνευρισκόταν σεξουαλικά με μία ανήλικη μαθήτριά του, τονίζοντας ότι αυτό είχε χαραχτεί στην ψυχή του παιδιού.

«Το είχαν βάλει να κοιμηθεί αλλά αυτό δεν είχε κοιμηθεί. Είναι μία εικόνα που δεν πρέπει να δει κανέναν παιδί. Θα κάνω τα πάντα για να προστατέψω το παιδί μου».

Φωτογραφίες ντοκουμέντο του πατέρα που δίνει μπύρα στο ανήλικο παιδί του

Η εκπομπή παρουσίασε ακόμη φωτογραφίες ντοκουμέντο στις οποίες φαίνεται ο προπονητής ταε κβον ντο να δίνει μπύρα στο ανήλικο τέκνο του, ενώ σε άλλη φωτογραφία φαίνεται να είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι και δύο μαθήτριές του να του κάνουν μαλάξεις.

Το δικαστήριο αναμένεται τις επόμενες ημέρες να κρίνει αν το ανήλικο παιδί θα μπορεί να έχει επικοινωνία με τον καταδικασμένο πατέρα του μέσα από τη φυλακή.

Παράλληλα, ο 45χρονος έχει ήδη καταθέσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, ελπίζοντας σε πιο ευνοϊκή ποινική μεταχείριση.