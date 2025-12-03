Ελλάδα

Ιωάννα Τούνη: «Θα σας σκοτώσουμε, θα βρεθείτε σε χαντάκι» – Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αποκάλυψε τα απειλητικά μηνύματα

«Προσέξτε πώς μιλάτε εσείς και η εντολέας σας, η κυρία Ιωάννα Τούνη, γιατί το έχετε παρατραβήξει πολύ το θέμα με τα ροζ βίντεο», έγραφαν οι άγνωστοι στο μήνυμα
Η Ιωάννα Τούνη στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση revenge porn
Η Ιωάννα Τούνη στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης

Ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης  Δημητρακόπουλος είχε αποκαλύψει, ότι με αφορμή την υπόθεση του revenge porn, δέχτηκαν απειλητικά μηνύματα.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ήταν φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και έδωσε στη δημοσιότητα δύο από τα απειλητικά μηνύματα κατά του ίδιου και της Ιωάννας Τούνη.

«Θα σας σκοτώσουμε εσένα και την Ιωάννα Τούνη και θα βρεθείτε σε κανένα χαντάκι. Γι’ αυτό προσέξτε πολύ καλά τι λέτε. Εάν τιμωρηθούν οι ένοχοι, θα σας σκοτώσουμε εσένα και την Ιωάννα Τούνη. Γι’ αυτό μην κάνετε πολύ τον έξυπνο και παρατραβάτε το σχοινί, γιατί αλλιώς ξέρετε τι έχετε να πάθετε», ανέφερε το πρώτο μήνυμα.

«Προσέξτε πώς μιλάτε εσείς και η εντολέας σας, η κυρία Ιωάννα Τούνη, γιατί το έχετε παρατραβήξει πολύ το θέμα με τα ροζ βίντεο. Αν το συνεχίσετε και σε περίπτωση τιμωρηθούν οι κατηγορούμενοι, θα έχετε άσχημες συνέπειες. Μπορεί να πάθετε μεγάλο κακό. Να το πείτε στην εντολέα σας στην Ιωάννα Τούνη για να είναι ενήμερη. Αυτό μόνο σας λέω. Και βάλτε το καλά στο μυαλό σας εσείς οι δύο», ανέφερε το δεύτερο μήνυμα προς τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο και την Ιωάννα Τούνη.

Το θέμα σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας λέγοντας. «Άρα λοιπόν μιλάμε τώρα, για πρώτη φορά είδαμε δύο απειλητικά μηνύματα που λάμβανε η κυρία Τούνη, μάλλον τα μηνύματα αυτά τα έλαβε ο κύριος Δημητρακόπουλος, γιατί του λένε να μεταφέρεις στο Δημητρακόπουλο στην κυρία Τούνη, ότι θα σας σκοτώσουμε και εσένα και την Ιωάννα Τούνη».

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 προβλήθηκε η δήλωση της Ιωάννας Τούνη, η οποία απάντησε στον δικηγόρο των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση του revenge porn βίντεο.

«Έχουν περάσει πάνω από οκτώ χρόνια που δίνω έναν αγώνα για να δικαιωθώ, για ένα βίντεο που τραβήχτηκε εν αγνοία μου και παρά τη θέλησή μου, ενώ βρισκόμουν σε κατάσταση ανεξήγητης μέθης και λίγο μετά έχασα εντελώς τις αισθήσεις μου. Όλα αυτά τα χρόνια, ο ψυχισμός μου έχει βιαστεί ξανά και ξανά. Έχω στιγματιστεί ανεπανόρθωτα. Έχω δεχτεί χυδαιότητες, προσβολές, απειλές για τη ζωή μου, αλλά τίποτα πια δεν με φοβίζει. Τίποτα δεν με λυγίζει, γιατί αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο δικός μου. Είναι για όλες. Είναι για όλες τις γυναίκες που βίωσαν κακοποίηση, διασυρμό, εξευτελισμό. Η δικαιοσύνη πρέπει με την απόφασή της να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα», ανέφερε, μεταξύ άλλων η Ιωάννα Τούνη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
90
90
81
75
61
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Εφιάλτης» η λειψυδρία για την Αττική: «Στεγνώνουν» Μόρνος και Υλίκη παρά τις βροχές 
Σοκαριστικές είναι οι εικόνες κατέγραψαν drones από τον Μόρνο και την Υλίκη - Την ίδια ώρα η κατανάλωση του νερού στην Αττική αυξήθηκε το 2024 κατά 6% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά μεγαλώνοντας το πρόβλημα
«Εφιάλτης» η λειψυδρία για την Αττική: «Στεγνώνουν» Μόρνος και Υλίκη παρά τις βροχές 
Μπλόκα αγροτών: Ένταση και χημικά στην Κόρινθο – Έσπασαν το μπλόκο της αστυνομίας στις Σέρρες, απέκλεισαν προσωρινά το τελωνείο Ευζώνων
Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι η αστυνομία δεν θα αντιμετωπίσει με βία τους αγρότες, ωστόσο θα κρατήσει σκληρή στάση σε περίπτωση που οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προχωρήσουν σε αποκλεισμό λιμανιών, τελωνείων κτλ.
Διαμαρτυρία αγροτών και κτηνοτρόφων της Κορινθίας στον Κόμβο Κιάτου
Ανανεώθηκε πριν 24 λεπτά
46
Newsit logo
Newsit logo