Ιωάννα Τούνη: «Θα σας σκοτώσουμε, θα βρεθείτε σε χαντάκι» – Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αποκάλυψε τα απειλητικά μηνύματα

Ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος είχε αποκαλύψει, ότι με αφορμή την υπόθεση του revenge porn, δέχτηκαν απειλητικά μηνύματα.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ήταν φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και έδωσε στη δημοσιότητα δύο από τα απειλητικά μηνύματα κατά του ίδιου και της Ιωάννας Τούνη.

«Θα σας σκοτώσουμε εσένα και την Ιωάννα Τούνη και θα βρεθείτε σε κανένα χαντάκι. Γι’ αυτό προσέξτε πολύ καλά τι λέτε. Εάν τιμωρηθούν οι ένοχοι, θα σας σκοτώσουμε εσένα και την Ιωάννα Τούνη. Γι’ αυτό μην κάνετε πολύ τον έξυπνο και παρατραβάτε το σχοινί, γιατί αλλιώς ξέρετε τι έχετε να πάθετε», ανέφερε το πρώτο μήνυμα.

«Προσέξτε πώς μιλάτε εσείς και η εντολέας σας, η κυρία Ιωάννα Τούνη, γιατί το έχετε παρατραβήξει πολύ το θέμα με τα ροζ βίντεο. Αν το συνεχίσετε και σε περίπτωση τιμωρηθούν οι κατηγορούμενοι, θα έχετε άσχημες συνέπειες. Μπορεί να πάθετε μεγάλο κακό. Να το πείτε στην εντολέα σας στην Ιωάννα Τούνη για να είναι ενήμερη. Αυτό μόνο σας λέω. Και βάλτε το καλά στο μυαλό σας εσείς οι δύο», ανέφερε το δεύτερο μήνυμα προς τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο και την Ιωάννα Τούνη.

Το θέμα σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας λέγοντας. «Άρα λοιπόν μιλάμε τώρα, για πρώτη φορά είδαμε δύο απειλητικά μηνύματα που λάμβανε η κυρία Τούνη, μάλλον τα μηνύματα αυτά τα έλαβε ο κύριος Δημητρακόπουλος, γιατί του λένε να μεταφέρεις στο Δημητρακόπουλο στην κυρία Τούνη, ότι θα σας σκοτώσουμε και εσένα και την Ιωάννα Τούνη».

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 προβλήθηκε η δήλωση της Ιωάννας Τούνη, η οποία απάντησε στον δικηγόρο των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση του revenge porn βίντεο.

«Έχουν περάσει πάνω από οκτώ χρόνια που δίνω έναν αγώνα για να δικαιωθώ, για ένα βίντεο που τραβήχτηκε εν αγνοία μου και παρά τη θέλησή μου, ενώ βρισκόμουν σε κατάσταση ανεξήγητης μέθης και λίγο μετά έχασα εντελώς τις αισθήσεις μου. Όλα αυτά τα χρόνια, ο ψυχισμός μου έχει βιαστεί ξανά και ξανά. Έχω στιγματιστεί ανεπανόρθωτα. Έχω δεχτεί χυδαιότητες, προσβολές, απειλές για τη ζωή μου, αλλά τίποτα πια δεν με φοβίζει. Τίποτα δεν με λυγίζει, γιατί αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο δικός μου. Είναι για όλες. Είναι για όλες τις γυναίκες που βίωσαν κακοποίηση, διασυρμό, εξευτελισμό. Η δικαιοσύνη πρέπει με την απόφασή της να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα», ανέφερε, μεταξύ άλλων η Ιωάννα Τούνη.