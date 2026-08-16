Ιός Δυτικού Νείλου: «Καμπανάκι» από ΙΣΑ για την έξαρση στην Αττική – «Δεν αρκεί να κινητοποιούμαστε όταν εμφανιστούν τα κρούσματα»

Την έντονη ανησυχία του για την αυξημένη κυκλοφορία που παρουσιάζει ο ιός Δυτικού Νείλου στην Αττική εκφράζει ο ΙΣΑ, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται με ταχύ ρυθμό μέσα στον Αύγουστο. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητεί άμεση ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης των κουνουπιών, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν.

Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι ο ιός Δυτικού Νείλου έχει ιδιαίτερα έντονη παρουσία φέτος στην Αττική, την ώρα που τα κρούσματα σε ολόκληρη τη χώρα έχουν φτάσει τα 110 έως τις 12 Αυγούστου 2026. Μόνο την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, στοιχείο που αποτυπώνει την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η φετινή έξαρση.

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«Δεν αρκούν οι αποσπασματικοί ψεκασμοί»

Σε ανακοίνωσή του, ο ΙΣΑ σημειώνει ότι η επιδημιολογική εικόνα δημιουργεί «εύλογα ερωτήματα» για τον έγκαιρο σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κουνουποκτονίας στην Αττική.

«Η αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου δεν μπορεί να βασίζεται σε αποσπασματικούς ψεκασμούς ή σε παρεμβάσεις που εντείνονται αφού έχει ήδη καταγραφεί κυκλοφορία του ιού και ανθρώπινα κρούσματα», αναφέρει.

Κατά τον Ιατρικό Σύλλογο, οι δράσεις πρέπει να ξεκινούν από τις αρχές του έτους, με συστηματική προνυμφοκτονία στις εστίες αναπαραγωγής, πριν οι προνύμφες εξελιχθούν σε ενήλικα κουνούπια. Παράλληλα, απαιτείται συνεχής εντομολογική επιτήρηση και προσαρμογή των παρεμβάσεων στα εκάστοτε επιδημιολογικά δεδομένα.

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Πατούλης: «Σοβαρό καμπανάκι για τη Δημόσια Υγεία»

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης χαρακτηρίζει την κατάσταση «σοβαρό καμπανάκι για τη Δημόσια Υγεία», τονίζοντας ότι δεν αρκεί η κινητοποίηση των αρχών αφού εμφανιστούν περιστατικά.

«Δεν αρκεί να κινητοποιούμαστε όταν εμφανιστούν τα κρούσματα. Η καταπολέμηση των κουνουπιών πρέπει να βασίζεται σε ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο, ολοκληρωμένο και έγκαιρο σχέδιο», σημειώνει, δίνοντας έμφαση στη χαρτογράφηση και εξάλειψη των εστιών αναπαραγωγής και στις στοχευμένες παρεμβάσεις σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Ο ΙΣΑ υπογραμμίζει ακόμη ότι η έγκαιρη πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο ανάχωμα απέναντι στην εξάπλωση του ιού, καθώς δεν υπάρχει ειδική αντιική θεραπεία ούτε εμβόλιο για τον άνθρωπο.

81 περιστατικά με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

Από τα συνολικά 110 κρούσματα που έχουν καταγραφεί έως τις 12 Αυγούστου 2026, τα 81 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και τα 29 ήπιες εκδηλώσεις. Τα περιστατικά έχουν εντοπιστεί σε 39 δήμους και 14 Περιφερειακές Ενότητες, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της φετινής έξαρσης, με τον αριθμό των κρουσμάτων να έχει ήδη ξεπεράσει τα αντίστοιχα επίπεδα προηγούμενων ετών για την ίδια χρονική περίοδο.

Η περίοδος που ακολουθεί θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ιστορικά η κορύφωση της εποχικής δραστηριότητας του ιού σημειώνεται από το δεύτερο μισό του Αυγούστου έως τις αρχές ή τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Ιός του Δυτικού Νείλου: Οι συστάσεις του ΙΣΑ προς τους πολίτες

Ο ΙΣΑ καλεί τους πολίτες, και ιδιαίτερα όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, να εφαρμόζουν με συνέπεια τα μέτρα ατομικής προστασίας.

Μεταξύ άλλων, συστήνεται η χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών, ρούχων που καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος, κουνουπιέρας και αντικουνουπικών πλεγμάτων σε πόρτες και παράθυρα.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται επίσης στην απομάκρυνση στάσιμων νερών από γλάστρες, κουβάδες, δοχεία και υδρορροές, καθώς ακόμη και μικρές ποσότητες νερού μπορούν να μετατραπούν σε εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών.

Σε συναγερμό ο ΕΟΔΥ

Σε αυξημένη εγρήγορση βρίσκεται ο ΕΟΔΥ, καθώς ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία στη χώρα, με τα κρούσματα να αυξάνονται με γρήγορο ρυθμό, κυρίως σε περιοχές της Αττικής.

Ο αυξημένος αριθμός περιστατικών καταγράφεται μάλιστα σχετικά νωρίς στην περίοδο μετάδοσης, γεγονός που, σε συνδυασμό με τη μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα, αυξάνει τον κίνδυνο να συνεχιστεί η ανοδική πορεία τις επόμενες εβδομάδες.

«Εάν συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός καταγραφής κρουσμάτων, προβλέπεται η φετινή περίοδος να είναι μία από τις πιο δύσκολες περιόδους, όσον αφορά στον αριθμό κρουσμάτων που θα καταγραφούν», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Δανάη Περβανίδου, προϊσταμένη του Τμήματος Νοσημάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαστές του ΕΟΔΥ.

Σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα, η κορύφωση της εποχικής έξαρσης παρατηρείται συνήθως κατά το δεύτερο μισό του Αυγούστου και μπορεί να διαρκέσει έως τις αρχές ή τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ιός έχει αλλάξει

Παρά την αύξηση των περιστατικών, οι επιστήμονες δεν έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής ενδείξεις ότι ο ιός παρουσιάζει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα ή διαφορετική συμπεριφορά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Η ένταση της φετινής έξαρσης αποδίδεται σε ένα σύνθετο πλέγμα παραγόντων, μεταξύ των οποίων οι πληθυσμοί των κουνουπιών, οι μεταναστευτικές οδοί και η ανοσία των άγριων πτηνών, καθώς και οι περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις υψηλές θερμοκρασίες και στις βροχοπτώσεις.

Ο θερμός χειμώνας του 2025-2026 στην Αττική, ο δεύτερος θερμότερος των τελευταίων 150 ετών, εκτιμάται ότι ενδέχεται να συνέβαλε στη σημερινή επιδημιολογική εικόνα.

Σε αυξημένη επιτήρηση οι υγειονομικές αρχές

Ο ΕΟΔΥ έχει ενισχύσει την επιδημιολογική επιτήρηση, με όλα τα διαγνωσμένα περιστατικά να δηλώνονται άμεσα από τα συνεργαζόμενα εργαστήρια. Κάθε κρούσμα διερευνάται εντός 24 έως 48 ωρών από τη διάγνωση, ενώ ενημερώνονται οι δήμοι, οι Περιφέρειες και οι τοπικές μονάδες υγείας, προκειμένου να εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες δράσεις ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου.

Το βάρος πέφτει παράλληλα στην εντατικοποίηση της διαχείρισης των κουνουπιών και στην εξάλειψη των εστιών αναπαραγωγής τους, ιδιαίτερα σε ιδιωτικούς χώρους.

Τα μέτρα προστασίας

Οι πολίτες καλούνται να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος και χώρου, σήτες και κουνουπιέρες, καθώς και να φορούν, όπου είναι δυνατόν, μακριά ρούχα κυρίως από το σούρουπο και μετά. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε όσους διαμένουν ή επισκέπτονται περιοχές όπου έχουν ήδη καταγραφεί περιστατικά.

Μεγαλύτερη συνέπεια στην εφαρμογή των μέτρων απαιτείται από τους ηλικιωμένους, τα άτομα με ανοσοκαταστολή και όσους έχουν χρόνια υποκείμενα νοσήματα, καθώς αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

Παράλληλα, ο ΕΟΔΥ ζητεί να απομακρύνονται εστίες στάσιμου νερού από αυλές, κήπους, βεράντες και μπαλκόνια και να ελέγχονται συστηματικά δοχεία ή άλλα αντικείμενα στα οποία μπορεί να συγκεντρωθεί νερό.