Ρόδος: Φωτιά σε κινητήρα αεροσκάφους που πετούσε για Κάρπαθο – Επέστρεψε στο αεροδρόμιο Διαγόρας

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας για ένα αεροσκάφος τύπου ATR 42 υπέστη σοβαρή βλάβη σε κινητήρα λίγο μετά την απογείωσή του με προορισμό την Κάρπαθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κινητήρας του αεροσκάφους φέρεται να «έσκασε» εν πτήσει, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά.

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Ο κυβερνήτης αντέδρασε άμεσα, έσβησε τη φωτιά μέσω των προβλεπόμενων χειρισμών και επέστρεψε στο αεροδρόμιο, προσγειώνοντας το αεροσκάφος με έναν μόνο κινητήρα σε λειτουργία. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμό, όμως προηγήθηκε μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις της Fraport και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο αεροδρόμιο της Ρόδου.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr το αεροσκάφος είχε απογειωθεί με προορισμό την Κάρπαθο, με ενδιάμεσους σταθμούς την Κάσο και τη Σητεία, δρομολόγιο που εξυπηρετεί καθημερινά τη σύνδεση μικρών νησιωτικών αεροδρομίων. Λίγο μετά την απογείωση ένας από τους δύο κινητήρες του ATR 42 υπέστηβλάβη, την οποία πηγές περιγράφουν ως έκρηξη. Ακολούθησε φωτιά στον χώρο του κινητήρα, με τον καπνό να γίνεται ορατός από μεγάλη απόσταση.

Τεχνικοί πρόκειται να πραγματοποιήσουν τον προβλεπόμενο έλεγχο στο ATR 42-600, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία που οδήγησε στην επιστροφή του. Ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου θα αποφασιστεί αν το συγκεκριμένο αεροσκάφος θα συνεχίσει την πτήση προς την Κάρπαθο ή αν οι επιβάτες θα μεταφερθούν με άλλο αεροσκάφος.