Ελλάδα

Ρόδος: Φωτιά σε κινητήρα αεροσκάφους που πετούσε για Κάρπαθο – Επέστρεψε στο αεροδρόμιο Διαγόρας

Μετά την ενημέρωση από το πλήρωμα, στο αεροδρόμιο της Ρόδου τέθηκαν άμεσα σε εφαρμογή όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας και το αεροπλάνο προσγειώθηκε με έναν κινητήρα
Το αεροπλάνο με την φωτιά στον κινητήρα
Το αεροπλάνο με την φωτιά στον κινητήρα
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας για ένα αεροσκάφος τύπου ATR 42 υπέστη σοβαρή βλάβη σε κινητήρα λίγο μετά την απογείωσή του με προορισμό την Κάρπαθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κινητήρας του αεροσκάφους φέρεται να «έσκασε» εν πτήσει, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά.

Ο κυβερνήτης αντέδρασε άμεσα, έσβησε τη φωτιά μέσω των προβλεπόμενων χειρισμών και επέστρεψε στο αεροδρόμιο, προσγειώνοντας το αεροσκάφος με έναν μόνο κινητήρα σε λειτουργία. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμό, όμως προηγήθηκε μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις της Fraport και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο αεροδρόμιο της Ρόδου.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr το αεροσκάφος είχε απογειωθεί με προορισμό την Κάρπαθο, με ενδιάμεσους σταθμούς την Κάσο και τη Σητεία, δρομολόγιο που εξυπηρετεί καθημερινά τη σύνδεση μικρών νησιωτικών αεροδρομίων. Λίγο μετά την απογείωση ένας από τους δύο κινητήρες του ATR 42 υπέστηβλάβη, την οποία πηγές περιγράφουν ως έκρηξη. Ακολούθησε φωτιά στον χώρο του κινητήρα, με τον καπνό να γίνεται ορατός από μεγάλη απόσταση.

Τεχνικοί πρόκειται να πραγματοποιήσουν τον προβλεπόμενο έλεγχο στο ATR 42-600, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία που οδήγησε στην επιστροφή του. Ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου θα αποφασιστεί αν το συγκεκριμένο αεροσκάφος θα συνεχίσει την πτήση προς την Κάρπαθο ή αν οι επιβάτες θα μεταφερθούν με άλλο αεροσκάφος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
244
152
85
72
67
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τα περισσότερα μολυσμένα κουνούπια έφεραν την έξαρση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου
«Πολύ περισσότερα κουνούπια έχουν τον ιό του Δυτικού Νείλου απ’ ό,τι πέρυσι», ανέφερε ο Θόδωρος Βασιλακόπουλος εκτιμώντας ότι αυτή είναι πιθανότατα η αιτία που έχει οδηγήσει στην αύξηση των κρουσμάτων
ιοσ δυτικου νειλου
Βίντεο – ντοκουμέντα για τη βόμβα στο εξοχικό επιχειρηματία στη Λευκάδα
Το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες έχει καταγραφεί σε διάφορες φάσεις του σχεδίου ενώ ο ένας εκ των δραστών, είχε μαζί και το κινητό τηλέφωνό του που εξέπεμπε σήμα κατά τη διάρκεια της «δουλειάς»
Εικόνα από ΣΚΑΪ
Newsit logo
Newsit logo