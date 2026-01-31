Ελλάδα

Ήπειρος: Υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς – Καταστροφές σε καλλιέργειες, φόβος για την επερχόμενη κακοκαιρία

Συνεργεία δουλεύουν ασταμάτητα, απομακρύνοντας τόνους από κορμούς νεκρών πλατάνων, ώστε να μην «μπουκώσει» το ποτάμι
Ποταμός Καλαμάς
Ποταμός Καλαμάς / Φωτο αρχείου / APOHXOS.GR/EUROKINISSI

Καταστροφές έχουν φέρει οι έντονες βροχοπτώσεις που έχουν «χτυπήσει» την Ήπειρο, με αποτέλεσμα το νερό που καταλήγει στον ποταμό Καλαμά να δημιουργεί πλημμύρες σε εκτάσεις που υπάρχουν καλλιέργειες με ελιές, λεμονιές και μανταρινιές, μετά την υπερχείλισή του.

Τα σκαπτικά μηχανήματα της Περιφέρειας Ηπείρου δίνουν μάχη στο φράγμα Ράγιου, στον ποταμό Καλαμά, προσπαθώντας να απομακρύνουν τα φερτά υλικά που έχουν συσσωρευτεί μετά την υπερχείλιση και απειλούν τη ροή του νερού.

Με την κακοκαιρία να μην έχει φτάσει στο τέλος της αλλά να απειλεί την περιοχή και τις επόμενες μέρες, οι χειριστές δουλεύουν ασταμάτητα, απομακρύνοντας τόνους από κορμούς νεκρών πλατάνων, ώστε να μην «μπουκώσει» το ποτάμι και προκληθούν πλημμυρικά φαινόμενα στην παράκτια ζώνη του Καλαμά.

Ήδη, χιλιάδες στρέμματα έχουν πλημμυρίσει το τελευταίο 24ωρο, μετατρέποντας την περιοχή σε μια απέραντη λίμνη. Οι καλλιέργειες εσπεριδοειδών έχουν καλυφθεί από λασπόνερα, με τις ζημιές να είναι εκτεταμένες.

Η εικόνα που παρουσιάζει το ποτάμι ανησυχεί τους κατοίκους της περιοχής ενόψει της επιδείνωσης του καιρού που αναμένεται το Σαββατοκύριακο.

Προβλήματα καταγράφονται και από κατολισθήσεις και καθιζήσεις, όπως στο χωριό Ματσούκι, όπου δρόμος και γήπεδο 5Χ5 έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Η Περιφέρεια Ηπείρου βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, με περισσότερα από 20 μηχανήματα έργου να επιχειρούν σε σημεία του οδικού δικτύου όπου απαιτούνται παρεμβάσεις.

