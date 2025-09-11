Ελλάδα

Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης: Από έκρηξη μπαταρίας η φωτιά στο πατίνι του γιατρού που φοβόταν να το αφήσει στο parking

Ο Μιχάλης Γιαννάκος μιλώντας αποκλειστικά στο newsit.gr εξήγησε πως δεν υπάρχει ασφάλεια στα parking του νοσοκομείου
Ιπποκράτειο
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Άγγελος Λαμπίδης

Αναστάτωση προκλήθηκε την Τετάρτη (10.09.2025) στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, όταν ξέσπασε φωτιά σε πατίνι όπου βρίσκονταν σε γραφείο του 3ου ορόφου της Ορθοπαιδικής Κλινικής.

Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι πήρε φωτιά το πατίνι, κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί προληπτικά το Ιπποκράτειο νοσοκομείο και να κινητοποιηθεί άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία ώστε οι φλόγες να μην εξαπλωθούν. Στο σημείο μετέβησαν 15 πυροσβέστες με 6 υδροφόρα οχήματα και τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο.

Από την φωτιά δεν προέκυψε κανένας τραυματισμός, παρά μόνο περιορισμένες υλικές ζημιές.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος μιλώντας στο newsit.gr αναφέρει:

«Ο γιατρός πήρε το πατίνι στο γραφείο του γιατί φοβόταν κλοπή και συνέβη αυτό που συνέβη από την μπαταρία που προφανώς έκανε έκρηξη. Δεν επιτρέπεται να ανεβάζουμε μεταφορικά μέσα εντός των χώρων του νοσοκομείου. Θα πρέπει να μένουν στο parking του νοσοκομείου, το οποίο θα πρέπει να είναι φυλασσόμενο για να υπάρχει ασφάλεια.

Αν αισθανόταν ασφαλής ο γιατρός, και ο κάθε εργαζόμενος, δεν θα έπαιρνε το πατίνι μαζί του. Θα το άφηνε κάτω. Επειδή η φωτιά προήλθε από μπαταρία λιθίου δεν μπορούσαν τα πυροσβεστικά μέσα του νοσοκομείου να τη σβήσουν και τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν χειρότερα. Χρειάζεται προσοχή από όλους».

