Ηράκλειο: Δύο άτομα έδειξαν οι κάμερες ασφαλείας για τον εμπρησμό χώρου με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα

Σχεδόν τα μισά οχήματα έγιναν στάχτη - Εκτιμάται ότι οι δράστες είχαν μαζί τους μεγάλη ποσότητα εύφλεκτου υγρού
Δύο άτομα τουλάχιστον κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, που έπιασε φωτιά τα ξημερώματα της Δευτέρας (13.04.2026) στο Ηράκλειο.

Οι δύο δράστες που έχει «πιάσει» η κάμερα της επιχείρησης που ξέσπασε η φωτιά στην περιοχή των Γουρνών στο Ηράκλειο, το υλικό της οποίας, σύμφωνα με πληροφορίες αποτυπώνει με ευκρίνεια τις κινήσεις των εμπρηστών, σύμφωνα με το patris.

Να σημειωθεί ότι για την υπόθεση έχει ενημέρωση και η κρατική ασφάλεια αλλά και το τμήμα κατά του οργανωμένου εγκλήματος, στοιχείο που δείχνει τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η κάμερα που έδωσε στοιχεία δεν είναι της επιχείρησης που έγινε στόχος, αλλά άλλης επιχείρησης. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι τα πάντα καλύπτονται από σκοτάδι, αποτυπώνεται, όμως, η κινητικότητα των εμπρηστών να περιφέρονται στο χώρο, ενώ αποτυπώνεται και ο τρόπος που απομακρύνονται.

Εκτιμάται ότι οι δράστες είχαν μαζί τους μεγάλη ποσότητα εύφλεκτου υγρού, ίσως βενζίνη, με την οποία περιέλουσαν τα 18 οχήματα που έγιναν στάχτη.

Το ύψος της ζημιάς υπολογίζεται μεταξύ 150 και 200 χιλιάδων ευρώ, ενώ δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι τα οχήματα ήταν ασφαλισμένα και ο ιδιοκτήτης θα αποζημιωθεί.

Εκτίμηση των Αρχών είναι ότι οι εμπρηστές πέρασαν στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης πηδώντας κάποια κάγκελα. Οι δράστες πιστεύεται ότι γνώριζαν και το πώς θα περάσουν στην επιχείρηση, αλλά και το πως θα απομακρυνθούν, χωρίς να καταγραφούν από κάμερες.

Τα καμένα αυτοκίνητα / Φωτο creta24
Η απομάκρυνσή τους έγινε μετά από λίγα λεπτά επιλέγοντας να κινηθούν προς το Ηράκλειο.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ιδιοκτήτης φέρεται να είπε ότι δεν έχει διαφορές με κανέναν και πως δεν γνωρίζει ποιος θα ήθελε το κακό του

