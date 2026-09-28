Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη: Έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, έγραφε φάρμακα και δεν είχε ΜΕΘ

Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μετά τον έλεγχο που αποκάλυψε σειρά σοβαρών παραβάσεων.

Μεταξύ άλλων, στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα, χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα, ενώ δεν υπήρχε ούτε η προβλεπόμενη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

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Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία και τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Όπως προέκυψε, η κλινική είχε δημιουργήσει και λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα, παρότι αυτό δεν περιλαμβανόταν στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΑΔ, η κλινική διέθετε τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διαχείριση κυτταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, μεταξύ άλλων και θάλαμο βιολογικής ασφάλειας.

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Η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος δεν περιοριζόταν στους χώρους της κλινικής, καθώς αυτό παρουσιαζόταν και στην ιστοσελίδα της μέσω σχετικού βίντεο.

Ο γιατρός που χορηγούσε τις χημειοθεραπείες

Στο συγκεκριμένο τμήμα δραστηριοποιούνταν ιδιώτης πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα.

Η κλινική του είχε παραχωρήσει γραφείο, χωρίς όμως να έχει υπογράψει μαζί του έγγραφη σύμβαση για τη συνεργασία τους.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΑΔ, ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα για ασθενείς του από το ιατρείο της κλινικής και στη συνέχεια προχωρούσε στη χορήγησή τους στο μη αδειοδοτημένο «ογκολογικό τμήμα».

Την προετοιμασία των φαρμάκων αναλάμβανε προσωπικό της κλινικής.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας χαρακτηρίζει τον γιατρό «συνυπεύθυνο για τη μη νόμιμη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος», επισημαίνοντας ότι η παροχή υπηρεσιών γινόταν σε χώρο που δεν προβλεπόταν στην άδεια λειτουργίας.

«Ενδείξεις μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ»

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών μπήκαν και οι νοσηλείες ασθενών.Όπως αναφέρεται στην έκθεση, δείγμα ασθενών του συγκεκριμένου γιατρού εισήχθη στην κλινική κατόπιν εντολής άλλου γιατρού της, για ολιγοήμερη νοσηλεία και με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν μορφή κακοήθειας.Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους χορηγήθηκαν συγκεκριμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα.

Η ΕΑΔ αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτελούν ενδείξεις υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να αποζημιωθούν οι νοσηλείες της κλινικής.

Δεν είχε ΜΕΘ και είχε ελλείψεις προσωπικού

Τα ευρήματα των ελεγκτών δεν αφορούν μόνο το ογκολογικό τμήμα.

Η κλινική, σύμφωνα με την ΕΑΔ, δεν απασχολούσε με σχέση εξαρτημένης εργασίας τους επιστημονικά υπεύθυνους των τμημάτων, ενώ δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους συνεργαζόμενους γιατρούς.

Παράλληλα, δεν διέθετε επαρκές νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ απουσίαζαν εργαζόμενοι σε προαπαιτούμενες ειδικότητες.

Το σημαντικότερο εύρημα αφορά τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς η κλινική δεν διέθετε σε λειτουργία ΜΕΘ, παρότι αυτή προβλέπεται από τη νομοθεσία ως υποχρεωτική, ανάλογα με τη δυναμικότητα της κλινικής.

Ο έλεγχος του 2025 και η εισήγηση για λουκέτο

Το 2025 η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών πραγματοποίησε έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας και διαπίστωσε ότι η κλινική δεν διέθετε το απαιτούμενο νοσηλευτικό προσωπικό.

Η Επιτροπή εισηγήθηκε την ανάκληση της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας λόγω υποστελέχωσης και μη συμμόρφωσης με προηγούμενες συστάσεις.Στις αρχές του 2026 ανακλήθηκε η Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας και στη συνέχεια η Επιτροπή εισηγήθηκε την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής και την αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΑΔ, η αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας δεν προχώρησε στην οριστική διακοπή λειτουργίας, παρά την εισήγηση της Επιτροπής.Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναφέρει ότι για τις ενέργειες ή παραλείψεις των αρμόδιων υπηρεσιών αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες.

Τι ζητά η Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Η ΕΑΔ εισηγήθηκε στην Περιφέρεια:την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής και την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας,την επιβολή διοικητικών κυρώσεων,την ενημέρωση των ιδιωτικών κλινικών και των αρμόδιων επιτροπών ελέγχου για την αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας.

Παράλληλα, ζητά από την αρμόδια Διεύθυνση να εφαρμόζει αυστηρά τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προθεσμίες και να μην αποδέχεται υπεύθυνες δηλώσεις ως υποκατάστατο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Στην κλινική ζητήθηκε επίσης να διορθώσει την ιστοσελίδα της, ώστε οι υπηρεσίες που παρουσιάζει να αντιστοιχούν σε αυτές που προβλέπονται στην άδεια λειτουργίας της.

Στον εισαγγελέα η έκθεση

Η έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Παράλληλα, διαβιβάστηκε στον ΕΟΠΥΥ για να εξεταστεί η ορθότητα των στοιχείων που υπέβαλε η κλινική για την αποζημίωση συγκεκριμένων νοσηλειών, καθώς και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για τη διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Κατόπιν καταγγελίας Επιθεωρητές/τριες – Ελεγκτές/τριες της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διενήργησαν έλεγχο σε ιδιωτική κλινική, με αντικείμενο τη διαπίστωση της νόμιμης ή μη λειτουργίας της, ιδίως ως προς την επάρκεια του προσωπικού.

Η κλινική έθεσε σε λειτουργία πλήρως εξοπλισμένο Ογκολογικό Τμήμα, μη νόμιμα, καθώς στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Το Τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο ιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί το

ανάρτησε ενημερωτικό υλικό (βίντεο) στην ιστοσελίδα της στο οποίο φαίνεται ότι λειτουργεί Ογκολογικό Τμήμα και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (θάλαμο βιολογικής ασφάλειας για χειρισμό κυτταροστατικών/χημειοθεραπευτικών φαρμάκων), παρότι δεν διέθετε την απαραίτητη νόμιμη αδειοδότηση καθώς στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της κλινικής δεν συμπεριλαμβάνεται Ογκολογικό Τμήμα,

δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους ιατρούς, επιστημονικά υπεύθυνους Τμημάτων και δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους ιατρούς της κλινικής, σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία,

δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες (π.χ. Ακτινοδιαγνώστης, κοκ),

δεν διέθετε σε λειτουργία Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία ως υποχρεωτική σύμφωνα με τη δυναμικότητά της στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της.

Ο ιδιώτης ιατρός, πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, υπό τον έλεγχο του οποίου λειτουργούσε μη νόμιμα το Ογκολογικό Τμήμα, συνταγογραφούσε από το έτος 2022 και από το ιατρείο της κλινικής για ασθενείς του, χημειοθεραπευτικά φάρμακα και ακολούθως επιλαμβάνονταν της χορήγησής τους στο «Ογκολογικό Τμήμα» της κλινικής ενώ την προετοιμασία τους αναλάμβανε το προσωπικό της κλινικής.

Ο ιατρός καθίσταται συνυπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του Ογκολογικού Τμήματος στην κλινική, καθώς πέραν του ότι το εν λόγω Τμήμα δεν προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας της Κλινικής, η παροχή υπηρεσιών σε μη αδειοδοτημένο χώρο αντιβαίνει στην επιστημονική και ηθική ευθύνη του ιατρού και δεν διέθετε έγγραφη σύμβαση με την κλινική με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνεργασίας τους.

Δείγμα ασθενών του παραπάνω ιατρού έκαναν εισαγωγή στην κλινική κατ΄ εντολή άλλου ιατρού της κλινικής για ολιγοήμερη νοσηλεία και με διαγνώσεις οι οποίες δεν αφορούσαν σε μορφή κακοήθειας, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής της νοσηλείας χορηγήθηκαν συγκεκριμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Τα ανωτέρω αποτελούν ενδείξεις περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση νοσηλειών της κλινικής.

Η Επιτροπή ελέγχου ιδιωτικών κλινικών της οικείας Περιφέρειας διενήργησε έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας της κλινικής έτους 2025 και διαπίστωσε ότι η κλινική δεν διέθετε το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό για την ασφαλή λειτουργία της.

Η Επιτροπή, τελικώς, εισηγήθηκε α) την ανάκληση της Βεβαίωσης καλής λειτουργίας λόγω υποστελέχωσης της κλινικής και μη συμμόρφωσης με συστάσεις και παρατηρήσεις της και β) μετά την ανάκληση της Βεβαίωσης καλής λειτουργίας στις αρχές 2026, την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής και την αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Ωστόσο, η Επιτροπή στα ευρήματά της δεν διαπίστωσε και δεν ανέφερε στη σχετική Έκθεσή της όσα προέκυψαν από τον έλεγχο της ΕΑΔ, ήτοι: την ύπαρξη πλήρους εξοπλισμένου «Ογκολογικού Τμήματος», την ύπαρξη θαλάμου βιολογικής ασφάλειας προς χρήση, την διαφήμιση του μη νόμιμου Ογκολογικού Τμήματος στο διαδίκτυο, την ύπαρξη γραφείου ιατρού με ειδικότητα που δεν συμπεριλαμβάνεται στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας, ότι οι επιστημονικά υπεύθυνοι τμημάτων δεν παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο εξαρτημένης εργασίας, ότι οι συνεργαζόμενοι ιατροί δεν διαθέτουν έγγραφες συμβάσεις και την μη ύπαρξη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, ως αρμόδια υπηρεσία, δεν προέβη στην οριστική διακοπή λειτουργίας της Κλινικής παρά το γεγονός ότι διέθετε Εισήγηση της Επιτροπής για την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής με αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και παρά το γεγονός ότι είχε εκδοθεί ήδη από τις αρχές 2026 η ανάκληση της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας.

Αναφορικά με την παράλειψη /εκτέλεση μη νόμιμων ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιών καθώς και των εμπλεκόμενων οργάνων αναζητήθηκαν αρμοδίως πειθαρχικές ευθύνες.

Η Ε.Α.Δ. εισηγήθηκε:

Στη Περιφέρεια, ως αρμόδια υπηρεσία, να προβεί

α) στην οριστική διακοπή λειτουργίας και στην ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της κλινικής μετά τον τελευταίο έλεγχο της αρμόδιας Επιτροπής,

β) στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην κλινική, και,

γ) στην ενημέρωση των ιδιωτικών κλινικών και των επιτροπών ελέγχου περί της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα νομοθεσία και σε πληροφόρηση περί των τυχόν υποχρεώσεων που απορρέουν από τη μη τήρηση, με σχετική εγκύκλιο και κατευθυντήριες οδηγίες.

Στην αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας

α) να εφαρμόζει συσταλτικά και όχι διασταλτικά τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 2 ν. 4600/2019, για τις περιπτώσεις που προβλέπονται και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο. Επίσης, οι χρονικές προθεσμίες που θέτει προς συμμόρφωση (ή και προσκόμισης στοιχείων) να τηρούνται αυστηρά και, με την παρέλευση τους, να εκκινεί αμελλητί τις προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες,

β) να μην δέχεται, στο πλαίσιο των ελέγχων ιδιωτικών κλινικών, την υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων από τους Διοικητικά υπεύθυνους κλινικών, ως δικαιολογητικά, παρά να αιτείται την υποβολή των εγγράφων όπως αυτά έχουν κατατεθεί.

Στην ιδιωτική κλινική να προβεί στη διόρθωση της ιστοσελίδας της ώστε η ενημέρωση περί των παροχών της να είναι σύμφωνη με την άδεια ίδρυσης και λειτουργία της.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

Στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), για τις τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε στον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να αποζημιωθεί για τη νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών.

Στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών.

Γιαννακός: Eπιτέλους σφραγίζεται μια κλινική φάντασμα

Για την υπόθεση αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος που τόνισε πως «επιτέλους σφραγίζεται μια κλινική φάντασμα στη Θεσσαλονίκη που διαφήμιζε ογκολογικές υπηρεσίες χωρίς προσωπικό και μηχανήματα».

Όπως αναφέρει «έπρεπε να χαθεί ένας άνθρωπος άδικα από κομπογιαννίτες αεριτζήδες σε κλινικές κοτετσοσφαγεία για κινητοποιηθούν οι υποστελεχωμένοι ελεγκτικοί μηχανισμοί και να σφραγίσουν αυτά τα πολύ διαφημιζόμενα ιατρεία ή κλινικές σφαγεία.

Στη Θεσσαλονίκη στο Σώμα επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας πρόνοιας που ενσωματώθηκε στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας το 2019 και απέμεινε με 13 Επιθεωρητές, πριν ενάμιση χρόνο έφθασε καταγγελία στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας από ασθενείς και πολίτες για κλινική φάντασμα χωρίς στελέχωση και μηχανήματα, 500 μέτρα από το Θεαγένειο Νοσοκομείο, ένα υπερσύγχρονο ογκολογικό νοσοκομείο, που διαφήμιζαν ότι διαθέτουν κλινική ογκολογική χωρίς άδεια, με έναν συνεργαζόμενο πνευμονολόγο ιατρό, χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό.

Δύο επιθεωρητές από το πρώην ΣΕΥΥΠ ανέλαβαν τον έλεγχο. Είδαν μια κλινική εντελώς υποστελεχωμένη που λειτουργούσε ως γηροκομείο και διαφήμιζε υπηρεσίες ογκολογίας.

Οι επιθεωρητές εισηγήθηκαν την αναστολή λειτουργίας της κλινικής φάντασμα. Όμως η Διεύθυνση Δημόσιας και κοινωνικής μέριμνας ως αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας δεν προέβη στην οριστική λειτουργία της κλινικής φάντασμα παρά το γεγονός ότι διέθετε εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής για οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής με αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και παρά το γεγονός ότι είχε εκδοθεί ήδη από τις αρχές του 2026 η ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας.

Η ψευτοκλική συνέχισε να λειτουργεί κανονικά. Μετά το θάνατο του Μαζωνάκη και με όλο αυτό το θόρυβο που ξέσπασε επιτέλους έγινε το αυτονόητο να δοθεί εντολή να σφραγισθεί και επιτέλους να πάψουν να πουλάνε ελπίδες σε ασθενείς με καρκίνο και να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Δίπλα από αυτή κλινική φάντασμα υπάρχει ένα υπερσύγχρονο ογκολογικό δημόσιο νοσοκομείο που προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες

Αυτό και τα άλλα δημόσια νοσοκομεία να εμπιστεύονται οι ασθενείς. Με μαντζούνια και συμπληρώματα διατροφής δεν γίνεσαι καλά από το καρκίνο».