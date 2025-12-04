Ηράκλειο: Φυλακή για 20 ημέρες είχε κάνει ο πατέρας των 8 παιδιών – «Μεταξύ των γονιών ήταν οι διενέξεις, τα αγαπούν» λέει ο δικηγόρος τους

Την εκδοχή των γονιών που κατηγορούνται για την κακοποίηση 8 παιδιών, δίνει ο δικηγόρος τους Αλέξανδρος Φουκαράκης. Ο 44χρονος πατέρας και η 33χρονη μητέρα, κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος των παιδιών τους, τα οποία φαίνεται ότι ζούσαν σε σπίτι κολαστήριο στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ο δικηγόρος του ζευγαριού, υπήρξαν διενέξεις και ενδοοικογενειακή βία όμως ήταν ανάμεσα στο ζευγάρι και όχι προς τα παιδιά, εγώ για την γειτόνισσα που προχώρησε σε καταγγελία για την κακοποίηση που ζούσαν τα ανήλικα στο σπίτι τους στο Ηρακλειο, ανέφερε ότι το έκανε γιατί είχε σκοπιμότητα.

«Δεν υπάρχει κακοποίηση, δεν υπάρχουν ξυλοδαρμοί. Τα αγαπούν τα παιδιά, νοιάζονται γι’ αυτά, απλά είναι μία πολυμελής οικογένεια που χρειάζεται στήριξη σε όλα τα επίπεδα καθώς τα φέρνουν πολύ δύσκολα βόλτα. Ο 44χρονος έχει αναπηρία 65% με την καρδιά και κάνει κάποια μεροκάματα, η 32χρονη λαμβάνει ένα επίδομα. Διαμένουν στις εργατικές κατοικίες όπου μάλιστα έχουν αγοράσει το διαμέρισμα. Πρόβλημα είχε το ίδιο το ζευγάρι μεταξύ του, με αρκετές ενδοοικογενειακές αλλά όχι στα παιδιά», δήλωσε ο δικηγόρος του ζευγαριού στο cretalive.gr.

Είχε κάνει φυλακή για 20 ημέρες ο 44χρονος

Ο δικηγόρος ανέφερε ότι ο 44χρονος είχε κάνει και φυλακή για 20 ημέρες στα Χανιά λόγω των ενδοοικογενειακών διενέξεων με την σύζυγο του. «Είχαν μαζευτεί κάποιες δικογραφίες και ως υπότροπος μπήκε για λίγο στη φυλακή. Όμως με τη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης και του προγράμματος που παρακολουθούσαν, η κατάσταση έφτιαξε αρκετά μεταξύ τους» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τα 8 παιδιά, ηλικίας από 15 έως 2 ετών, το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί τα πέντε, ενώ τα τρία μεγαλύτερα είναι από τον πρώτο γάμο της 32χρονης. Οι δύο τους είναι μαζί από το 2018 οπότε και ο 44χρονος μεγάλωσε τα τρία παιδιά της συντρόφου του ως δικά του, υποστηρίζει.

Σε ερώτηση σχετικά με το περιστατικό που είχε παρέμβει και το «Χαμόγελο του Παιδιού», πριν 3 χρόνια όταν το μωρό τους 2,5 ετών είχε καταναλώσει ηρεμιστικά χάπια και εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, ο δικηγόρος ανέφερε: «Το ζευγάρι τότε διέμενε σε περιοχή του δήμου Χερσονήσου και βρισκόταν σε διαδικασία μετακόμισης. Έπεσαν κάποια ηρεμιστικά στο πάτωμα, τα βρήκε το παιδάκι και τα έφαγε, νομίζοντας προφανώς ότι είναι κουφετάκια. Η ίδια η μητέρα το έτρεξε τότε στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ. Ήταν μία άτυχη στιγμή».

«Έχουν προβλήματα με τη γειτόνισσα»

Σχετικά με τα όσα επιβαρυντικά αναφέρει στην κατάθεση της γειτόνισσα του ζευγαριού, τα απέδωσε σε σκοπιμότητες. «Τους χωρίζει ένας τοίχος. Έχουν προβλήματα. Μάλιστα υπάρχουν και θέματα προσωπικού χαρακτήρα. Θα τα εκθέσουμε όλα στο δικαστήριο» υποστήριξε.

Τα παιδιά βρίσκονται με την γιαγιά τους, ενώ το ζευγάρι, ως γνωστόν, παραμένει υπό κράτηση μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης, που θα γίνει την Παρασκευή 06.12.2025.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του ζευγαριού στο παρελθόν έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για έκθεση από την Ασφάλεια Ηρακλείου, ενώ σε ανακοίνωση του το «Χαμόγελο του Παιδιού» έκανε γνωστό ότι είχε κάνει τέσσερις ακόμα αναφορές στις αρμόδιες υπηρεσίες για την συγκεκριμένη οικογένεια, τον Μάρτιο και τον Μάιο του 2022, τον Ιούνιο του 2024 και τον Μάιο του 2025, με την πρώτη να χαρακτηρίζεται από μέρους τους ως «κατεπείγουσα».