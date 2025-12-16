Ηράκλειο: Ημίγυμνος άνδρας κυνηγούσε με μαχαίρι πελάτες και υπαλλήλους σε σούπερ μάρκετ

Σκηνές απείρου κάλους σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου μέσα σε κατάστημα σούπερ μάρκετ στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το patris ένας πελάτης σε κατάσταση αλλοφροσύνης πήρε το μαχαίρι από τον πάγκο των λαχανικών και άρχισε να επιτίθεται σε υπαλλήλους και πελάτες στο σούπερ μάρκετ στο Ηράκλειο.

Στη συνέχεια βγήκε από το κατάστημα και έβγαλε τα ρούχα του. Ο διευθυντής του καταστήματος κλείδωσε τις πόρτες με τον νεαρό άνδρα να τις χτυπάει εξοργισμένος προκαλώντας ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που κατάφεραν να του περάσουν χειροπέδες και να τον οδηγήσουν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου και κρατείται.

Ο δράστης φέρεται έχει ξανασυλληφθεί για παρόμοιο επεισόδιο και είχε μεταφερθεί στην ψυχιατρική κλινική του ΠαΓΝΗ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr, ο άνδρας σε κατάσταση αμόκ, φέρεται να προκάλεσε ζημιές και σε αυτοκίνητα αλλά και σε άλλες βιτρίνες καταστημάτων.