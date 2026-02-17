Ελλάδα

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 64χρονος αδελφοκτόνος – Δηλώνει μετανιωμένος

Ζήτησε συγγνώμη ο 64χρονος βγαίνοντας από τα δικαστήρια Ηρακλείου - Υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης
Ο 64χρονος αδελφοκτόνος στη Βιάννο Ηρακλείου Κρήτης
Ο 64χρονος αδελφοκτόνος στη Βιάννο Ηρακλείου Κρήτης έξω από τα δικαστήρια συνοδεία αστυνομικών

Προφυλακιστέος κρίθηκε την Τρίτη (17.02.2026) ο 64χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε τον 67χρονο αδελφό του το βράδυ της 14ης Φεβρουαρίου, στη Μάρθα του Δήμου Βιάννου στο Ηράκλειο. Η δολοφονία σόκαρε όχι μόνο την Κρήτη, αλλά και ολόκληρο το πανελλήνιο.

Ο 64χρονος καθ’ ομολογία του αδελφοκτόνος βρέθηκε νωρίτερα το μεσημέρι, ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου, ζητώντας συγγνώμη και δηλώνοντας μετανιωμένος για την πράξη του, την άγρια δολοφονία του ίδιου του αδελφού του.

Η διαδικασία της απολογίας του ολοκληρώθηκε πολύ γρήγορα και με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και Εισαγγελέα, πήρε τον δρόμο για τη φυλακή.

«Ήταν πλήρως συνεργάσιμος με τις αρχές, αναγνώρισε την πράξη του και ζήτησε συγγνώμη», ανέφερε ο δικηγόρος του, Δημήτρης Χατζηδάκης, ο οποίος υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο και έγινε δεκτό.

Ο 64χρονος ισχυρίστηκε πως το μοιραίο βράδυ ήταν υπό την επήρεια μέθης και δεν είχε επίγνωση των πράξεών του.

Ο ίδιος περιέγραψε στην ανακρίτρια πως υπήρξε λογομαχία με τον 67χρονο αδελφό του, ο οποίος τον χτύπησε και ακολούθως ο 64χρονος τον μαχαίρωσε.

 

Το τηλεφώνημα στην αστυνομία και η ωμή στάση του 64χρονου

Δεν ήταν η πρώτη φορά που τα δύο αδέλφια καυγάδιζαν. Όπως έχει γράψει το CRETA24, οι εντάσεις ανάμεσά τους ήταν συχνές. Ο 64χρονος προκαλούσε προβλήματα με την συμπεριφορά του, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που κατανάλωνε υπερβολική ποσότητα αλκοόλ. Το βράδυ της 14ης Φεβρουαρίου, η κατάσταση ξέφυγε.

Αυτή τη φορά, ο καυγάς φαίνεται να ξεκίνησε επειδή ο 64χρονος πίστευε πως ο αδελφός του, του είχε πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Μάλιστα ο κατηγορούμενος αδελφοκτόνος πήρε τηλέφωνο την αστυνομία αναφέροντας τους ισχυρισμούς του και ήταν τότε που οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν το κλίμα έντασης που επικρατούσε στο σπίτι των δύο ανδρών.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο μοιραίο σπίτι, όμως ήταν ήδη αργά. Ο 64χρονος, με τα ίδια του τα χέρια, είχε ήδη αφαιρέσει τη ζωή του αδελφού του με μαχαίρι. Μόλις είδε τους αστυνομικούς, από την πρώτη στιγμή ομολόγησε την πράξη του, με τρόπο ωμό και κυνικό.

Στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, όμως μάταια. Ο 67χρονος είχε αφήσει ήδη την τελευταία του πνοή.

Άνθρωποι απομονωμένοι στη σιωπή και στους καυγάδες τους

Πληροφορίες του CRETA24 αναφέρουν πως τα δύο αδέρφια ήταν απομονωμένα στη Μάρθα Βιάννου. Και οι δύο μοναχικοί άνθρωποι, κλεισμένοι στον εαυτό τους, με τον 64χρονο, όμως, να είναι γνωστός για την προβληματική του συμπεριφορά και τον 67χρονο, σύμφωνα με μαρτυρία ξαδέλφης εξ αγχιστείας, να μην έχει δημιουργήσει ποτέ προβλήματα.

Τα δύο αδέλφια είχαν και στο παρελθόν έντονες διαφωνίες. Αν και είχαν έρθει ξανά σε επαφή και φαινομενικά είχαν συμφιλιωθεί, φαίνεται πως οι μεταξύ τους εντάσεις δεν είχαν εκλείψει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φερόμενος ως δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για περιστατικά βίας, στα οποία είχε κάνει χρήση κυνηγετικού όπλου.

