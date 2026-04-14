Ηράκλειο: Συγκάτοικοι αλληλομαχαιρώθηκαν και κατέληξαν στο νοσοκομείο

Σε νοσοκομείο του Ηρακλείου με τραύματα από μαχαίρι κατέληξαν δύο άνδρες ηλικίας 26 και 32 χρόνων. Από τα όσα κατέθεσαν στις αρχές, τραυμάτισε ο ένας τον άλλον, μετά από διαπληκτισμό που είχαν.

Το σοβαρό επεισόδιο έγινε μέσα στο σπίτι των ανδρών στο Ηράκλειο μιας και είναι συγκάτοικοι. Όπως είπαν, ξεκίνησα να λογομαχούν για άγνωστο –μέχρι στιγμής- λόγο με αποτέλεσμα να βγάλουν τα μαχαίρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για έναν 26χρονο από την Παλαιστίνη και έναν συμπατριώτη του 32 χρόνων.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα όπου και συνελήφθησαν.