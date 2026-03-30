Ηράκλειο: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ηλικιωμένος από λιμνοδεξαμενή

Τη σορό του άτυχου άνδρα εντόπισαν περαστικοί να επιπλέει στη λιμνοδεξαμενή
Μάρτυρες ενός μακάβριου ευρήματος ήταν περαστικοί στη Χερσόνησο στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν είδαν τη σορό ενός άνδρα να επιπλέει σε λιμνοδεξαμενή.

Ο ηλικιωμένος άνδρας, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Πρόκειται για έναν 92χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε να επιπλέει στο νερό, λίγο έξω από το χωριό Μοχός. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις διάσωσης, με τρία οχήματα της ΕΜΑΚ και ένα όχημα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Χερσονήσου έσπευσαν για την ανάσυρσή του.

Παράλληλα, στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, οι οποίοι έχουν αναλάβει την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες ο ηλικιωμένος βρέθηκε μέσα στη λιμνοδεξαμενή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του περιστατικού, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

