Ισραήλ: 48 Έλληνες εγκλωβισμένοι στη Βηθλεέμ – Ανάμεσά τους μία έγκυος

Αγωνία για τους Έλληνες που ταξίδεψαν στη Βηθλεέμ για να προσκυνήσουν και τελικά βρέθηκαν εγκλωβισμένοι με την έναρξη του πυραυλικών επιθέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.

Παραμένει άγνωστη η ημερομηνία του επαναπατρισμού και παρά τις απαραίτητες διαδικασίες που έκανε ο Έλληνας πρόξενος για να φύγουν, οι 48 Έλληνες ταξιδιώτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ξενοδοχείο της Βηθλεέμ.

Ανάμεσά τους, υπάρχουν άτομα με θέματα υγείας που παίρνουν φάρμακα και μια έγκυος. Οι ταξιδιώτες του γκρουπ είναι από Θεσσαλονίκη, Βόλο, Κρήτη, Κατερίνη και Ναύπακτο, και έφτασαν στη Βηθλεέμ στις 26 Φεβρουαρίου για προσκυνηματικό τουρισμό. Δύο ημέρες μετά, ξεκίνησε ο εφιάλτης, όπως περιγράφει στο ThessPost.gr η Ιωάννα Ντόντη.

«Το Σάββατο, μας είπε ο ξεναγός ότι δεν μπορούμε να βγούμε έξω λόγω της εμπόλεμης ζώνης. Ήμασταν λίγο αγχωμένοι αλλά δεν είχαμε καταλάβει την σοβαρότητα της κατάστασης. Γιατί είναι κάτι άγνωστο για εμάς, δεν έχουμε ζήσει κάτι τέτοιο. Να μη μπορείς ουσιαστικά να φύγεις από το χώρο που είσαι, να είσαι ελεύθερος. Θεωρούσαμε ότι θα κρατούσε λίγο, όμως το βράδυ του Σαββάτου αρχίσαμε να βλέπουμε στον ουρανό τους πυραύλους, τα drones, τις φωτιές. Κάποια καταστρέφονταν, κάποια έσκαγαν μέσα στην πόλη που έπεφταν».

Η επικοινωνία με τον Έλληνα πρόξενο ήταν άμεση και το γκρουπ παραμένει στο ξενοδοχείο μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ασφαλή επιστροφή τους, όμως η μέρα αυτή παραμένει άγνωστη. «Μπορεί να λένε ότι η Βηθλεέμ είναι πόλη που δεν την ‘’αγγίζουν’’, όμως τίποτα δεν είναι σίγουρο. Όταν βρίσκεσαι σε μια εμπόλεμη ζώνη, δεν μπορείς να ξέρεις ότι είσαι ασφαλής. Δεν έχουμε καμία πληροφορία για το πότε θα μας γυρίσουν πίσω, ο πρόξενος μας είπε ότι κινεί τις διαδικασίες. Ευελπιστούμε ότι η κυβέρνηση θα κινητοποιηθεί γιατί κι εμείς είμαστε 48 άτομα, άλλοι με θέματα υγείας, άλλοι με φάρμακα, μια είναι έγκυος. Έχουμε παιδιά πίσω, δεν είναι εύκολο».

Το ταξίδι των Ελλήνων επρόκειτο να τελειώσει εχθές, 1η Μαρτίου και οι εγκλωβισμένοι αδημονούν να επιστρέφουν στις οικογένειές τους. «Έχουμε σίτιση και διαμονή, αναμένουμε να μάθουμε τι θα γίνει από την κυβέρνηση. Πρώτη φορά ζούμε κάτι τέτοιο, δεν ξέρουμε από ώρα σε ώρα τι μπορεί να συμβεί. Πίσω μας περιμένουν τα παιδιά μας, οι οικογένειές μας, οι δουλειές μας», λέει στο ThessPost.gr ο Ελευθέριος Μπάλλας από τον Βόλο.