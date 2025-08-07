Συμβαίνει τώρα:
Ισχυρός σεισμός στην Καλαμάτα 4,7 Ρίχτερ: «Δεν ενεργοποιήθηκε το ρήγμα που είχε δώσει 6 Ρίχτερ το 1986», λέει ο Παπαζάχος

Κοντά στην Μεσσήνη το επίκεντρο, έγινε αισθητός σε Πάτρα, Σπάρτη και Τρίπολη - Στα 23 χιλιόμετρα το εστιακό της βάθος - 10 λεπτά μετά τον κύριο σεισμό έγινε μετασεισμός μεγέθους 2,5 Ρίχτερ
Ανανεώθηκε πριν 38 λεπτά
Σεισμός 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (07.08.2025) την Καλαμάτα.

Ο σεισμός έγινε 10 λεπτά πριν τη 1 το μεσημέρι και είχε είχε επίκεντρο 11 χλμ. βορειοδυτικά της Μεσσήνης στην Καλαμάτα.

Η αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου αναφέρει πως το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν μόλις στα 23 χλμ.

seismos kalamata

Τοπικά μέσα αναφέρουν πως ο σεισμός έγινε αισθητός στην Πάτρα, στην Σπάρτη και στην Τρίπολη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές και οι κάτοικοι αναφέρουν πως ήταν ισχυρός αλλά και σύντομος.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη 1 το μεσημέρι, έγινε και μετασεισμός μεγέθους 2,5 βαθμούς Ρίχτερ.

Ο μετασεισμός είχε επίκεντρο 11 χλμ. νοτιοδυτικά του Μελιγαλά και εστιακό βάθος τα 10 χλμ.

Ο σεισμολόγος Κώστας Παπαζάχος, μίλησε στο newsit.gr ξεκαθαρίζοντας πως δεν ήταν το ρήγμα της Καλαμάτας που έδωσε τον μεγάλο σεισμό των 6 Ρίχτερ το 1986.

«Ακόμη είναι πολύ νωρίς, είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Η περιοχή είναι ενδιάμεσης σεισμικότητας που έχει κάποια κανονικά ρήγματα, δεν είναι το περίφημο ρήγμα της Καλαμάτας που ξέρουμε από το 86, είναι αρκετά πιο δυτικά,  να δούμε πως θα εξελιχθεί η σεισμικότητα της επόμενες ώρες και θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα», είπε συγκεκριμένα.

Ο σεισμολόγος τόνισε πως χρειάζεται υπομονή γιατί φαίνεται πως τις επόμενες ημέρες και ώρες θα γίνουν μετασεισμοί ακόμη και μεγέθους 4 Ρίχτερ.

