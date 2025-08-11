Καιρός: 40άρια και θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ – «Πορτοκαλί» συναγερμός την Τρίτη σε 10 περιφέρειες για φωτιά

Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία, τη στιγμή που οι άνεμοι δεν λένε να κοπάσουν. Για την Τρίτη (12.08.2025) προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς καθώς τα μελτέμια θα φτάσουν έως 8 μποφόρ. Το θερμόμετρο, σε κάποιες περιοχές θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς.

Αν και αύριο η Ελλάδα δεν θα βρίσκεται σε «κόκκινο» συναγερμό για την εκδήλωση φωτιάς, οι αρχές θα βρίσκονται επί ποδός για να προλάβουν τυχόν περιστατικά. Οι ενισχυμένοι άνεμοι που θα πνέουν -και πάλι- έως 8 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο μαζί με την ξηρασία αλλά και τις ανεβασμένες θερμοκρασίες, δείχνουν πως και την Τρίτη η κατάσταση με τις πυρκαγιές θα είναι αρκετά δύσκολη.

Αναφορικά με τις θερμοκρασίες, στα δυτικά ηπειρωτικά το θερμόμετρο θα δείξει έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και στο ανατολικό Αιγαίο η θερμοκρασία θα φτάσει το ανώτερο τους 38.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει μία «σχετική» δροσιά καθώς η θερμοκρασία θα αγγίξει το πολύ τους 36 βαθμούς.

Σε Κυκλάδες, Σποράδες και βόρεια Κρήτη το θερμόμετρο θα δείξει τους 32 βαθμούς.

Δείτε την ένταση των ανέμων:

Ο Γιάννης Καλλιάνος, με ανάρτησή του στα social media έχει προβλέψει πως η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει από την Τετάρτη.

Σε «πορτοκαλί» συναγερμό 10 περιφέρειες

Σε Αττική, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, νησιά Ιονίου, ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κεντρική Μακεδονία και βόρειο Αιγαίο θα υπάρχει την Τρίτη πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς.

Σύμφωνα με το χάρτη που εξέδωσε η Πολιτική Προστασία αύριο θα υπάρχει κατηγορία κινδύνου 4 για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Άρτας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Χίου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Δείτε στον διαδραστικό χάρτη σε ποιες περιοχές θα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για φωτιά:

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής

Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους ανακοίνωσε η Αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής για περιοχές των δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.

Το μέτρο θα ισχύσει από τις 8 το πρωί της Τρίτης, 12 Αυγούστου μέχρι τις 8 το πρωί της Τετάρτης, 13 Αυγούστου 2025.

Συγκεκριμένα, με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Κατερίνας Ζωγράφου αποφασίζεται η απαγόρευση στις παρακάτω περιοχές:

στη Χερσόνησο Κασσάνδρας («Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου),

(«Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου), στη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά),

(Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά), στον δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου).

(Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου). στον ορεινό όγκο Χολομώντα (Αναδασώσεις περιοχή Βραστάμων, Περιοχή ευθύνης Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη).

Η πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών

Ο καιρός την Τρίτη 12-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 36 με 38 και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 13-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Πέμπτη 14-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός την Παρασκευή, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 15-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το βόρειο Ιόνιο και το βορειοδυτικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.