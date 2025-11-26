Καιρός αύριο: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πτώση της κακοκαιρίας

Βροχερός θα είναι ο καιρός αύριο Πέμπτη 27 Νοεμβρίου σχεδόν σε όλη την χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Το δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός αύριο Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, περιλαμβάνει νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο νότιο Ιόνιο και το Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό πιθανώς 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βορειοδυτικά.

Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 19 με 21 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 21 με 22 και τοπικά στην Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία καθώς και στη Θράκη.

Ανεμοι: Νότιοι 5 με 6 και στα ανατολικά 7 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό πιθανόν 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα βορειοανατολικά τους 19. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στη νότια Πελοπόννησο είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 και τοπικά στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρεια τη νύχτα θα ενταθούν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανόν πρόσκαιρες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.