Καιρός αύριο: Καταιγίδες και τοπικές βροχές κυρίως σε νησιά και στη Πελοπόννησο – Άνοδος της θερμοκρασίας

Βροχές και καταιγίδες θα επικρατήσουν και αύριο (23/1/2026) στον καιρό και θα «χτυπήσουν» αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ξεπερνώντας την παγωνιά των προηγούμενων ημερών αγγίζοντας τους 18 βαθμούς.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα εκδηλωθούν νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί και εκ νέου από αργά το απόγευμα κυρίως στα νότια και τα ανατολικά του νομού.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στη Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ενώ στη Θράκη θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στη Θράκη βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως μεσημέρι – απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη νότια Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στις Σποράδες μέχρι το μεσημέρι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.