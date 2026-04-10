Καιρός αύριο: Μεγάλο Σάββατο με συννεφιά, βροχές και χιόνια στα ορεινά – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βόρεια και ανατολικά θα κυλήσει ο καιρός το Μεγάλο Σάββατο (11.04.2026), σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Ο καιρός, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, θα παρουσιάσει μεγαλύτερη αστάθεια στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και κατά τόπους στη δυτική Μακεδονία, ενώ από το μεσημέρι ασθενείς τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, κυρίως στα ορεινά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά και στην Κρήτη, όπου δεν αποκλείονται καταιγίδες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα Δωδεκάνησα έως 5 μποφόρ και στα δυτικά μεταβλητοί ή νότιοι στο Ιόνιο, επίσης έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στα βορειοανατολικά έως 13 με 14 βαθμούς, στις περισσότερες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αττική

Λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν κατά τόπους, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών ή πρόσκαιρων καταιγίδων.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και σταδιακή βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί – νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νότιους – νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Αυξημένες νεφώσεις με κατά διαστήματα τοπικές βροχές ή καταιγίδες, αρχικά στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από αργά το απόγευμα αναμένεται βελτίωση στη Θράκη και σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα κυμανθεί από 4 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από 6 έως 15 και τοπικά 16 βαθμούς.

Νησιά Ιονίου, Ηπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί και θα καταστεί γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 με 18 βαθμούς και τοπικά στα νότια έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Στις Κυκλάδες προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στην Κρήτη θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, που κατά τόπους θα αυξηθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων στα ορεινά.

Οι άνεμοι στις Κυκλάδες θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις και στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια, από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 με 18 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη τοπικά θα φτάσει τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με βελτίωση από αργά το απόγευμα και γενικά αίθριο καιρό στη συνέχεια.

Οι άνεμοι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα θα είναι βόρειοι – βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.