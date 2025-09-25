Ελλάδα

Καιρός αύριο: Νέα πτώση της θερμοκρασίας με τοπικές νεφώσεις και βροχές

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες κατευθύνσεις και στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ
καιρός
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/ EUROKINISSI

Φθινόπωρο θα θυμίσει αύριο, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, ο καιρός σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, αφού σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα σημειωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα δούμε λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και από το μεσημέρι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια και τα νησιά του Αιγαίου τους 25 με 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 28 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους με 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην Αττική και την Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος 

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 28 και στις Σποράδες έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη βόρεια Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και από νωρίς το απόγευμα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα 

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 και στα Δωδεκάνησα έως 28 βαθμούς Κελσίου.

