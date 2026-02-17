Συμβαίνει τώρα:
Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε και πάλι η ΕΜΥ, επικαιροποιώντας το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Καταιγίδα
Photo / Eurokinissi

Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε και πάλι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (EMY), επικαιροποιώντας το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε εχθές Δευτέρα 16.02.2026, για την νέα κακοκαιρία εξπρές που θα πλήξει πολλές περιοχές της χώρας.

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού για σήμερα προχώρησε η ΕΜΥ, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι πολύ ισχυροί άνεμοι θα πλήξουν και τη Μακεδονία, φτάνοντας τα 8 με 9 μποφόρ.

Επισημαίνεται πως στην επικαιροποίηση του δελτίου της ΕΜΥ, δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο εκτός της προσθήκης της παραγράφου 2γ.

Πιο συγκεκριμένα

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα
β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως και τις απογευματινές ώρες
γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) έως και τις απογευματινές ώρες
δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα
ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) δυτικοί 7 με 9 μποφόρ και από το βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ
β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο δυτικών διευθύνσεων 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 9 με 10 μποφόρ
γ. στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Θεσσαλονίκης) από σήμερα το βράδυ μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ.

Live η εξέλιξη της κακοκαιρίας

 

Άνεμοι έως 10 μποφόρ σε Ιόνιο και Αιγαίο

Ιδιαίτερα ενισχυμένοι θα είναι οι άνεμοι σε πολλές περιοχές. 

Στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ έως το μεσημέρι, ενώ από το απόγευμα έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 9 με 10 μποφόρ.

Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ από το πρωί, ενισχυόμενοι σε δυτικούς έως 9 μποφόρ από το βράδυ.

Τι θα γίνει στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ περισσότερες χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινά τμήματα.

Από την Τετάρτη προβλέπεται σταδιακή βελτίωση, με εξασθένηση των ανέμων και υποχώρηση των φαινομένων. Ωστόσο, νέες βροχές αναμένονται την Παρασκευή, ενώ για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν πιθανές βροχές το Σάββατο και βελτίωση την Κυριακή και την Καθαρά Δευτέρα.

