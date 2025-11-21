Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες μέχρι το βράδυ – Γραμμή λαίλαπας 200 χλμ σε Λευκάδα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία και Γιάννενα

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται τις επόμενες ώρες σε Ήπειρο και Ιόνιο, καθώς η κακοκαιρία επιμένει και όπως όλα δείχνουν αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ώρες.

Την ίδια ώρα η κακοκαιρία με τις σφοδρές καταιγίδες που πλήττουν εδώ και μέρες την Ήπειρο και το Ιόνιο, έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα με πλημμύρες, κατολισθήσεις, απεγκλωβισμούς κατοίκων και δρόμους να έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σημειώνει πως «θέλει προσοχή στα βορειοδυτικά μέχρι το βράδυ».

«Squall line (γραμμή λαίλαπας) 200 χιλιομέτρων δίνει από το πρωί ισχυρές καταιγίδες στα Β/Δ. Τα φαινόμενα κατά διαστήματα θα είναι έντονα για τις επόμενες 7-8 ώρες κυρίως σε Λευκάδα, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα» σημειώνει.

Καταλήγει αναφέροντας πως: «Οι περιοχές αυτές ήδη έχουν δεχτεί πολλούς τόνους νερού και είναι υπαρκτός ο υδρολογικός κίνδυνος».