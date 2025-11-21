Ελλάδα

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες μέχρι το βράδυ – Γραμμή λαίλαπας 200 χλμ σε Λευκάδα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία και Γιάννενα

«Οι περιοχές αυτές ήδη έχουν δεχτεί πολλούς τόνους νερού και είναι υπαρκτός ο υδρολογικός κίνδυνος»
Υπερχείλιση του ποταμού Καλαμά στην Θεσπρωτία,
Υπερχείλιση του ποταμού Καλαμά στην Θεσπρωτία, / ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΑΚΟΣ/APOHXOS.GR/EUROKINISSI

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται τις επόμενες ώρες σε Ήπειρο και Ιόνιο, καθώς η κακοκαιρία επιμένει και όπως όλα δείχνουν αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ώρες.

Την ίδια ώρα η κακοκαιρία με τις σφοδρές καταιγίδες που πλήττουν εδώ και μέρες την Ήπειρο και το Ιόνιο, έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα με πλημμύρες, κατολισθήσεις, απεγκλωβισμούς κατοίκων και δρόμους να έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σημειώνει πως «θέλει προσοχή στα βορειοδυτικά μέχρι το βράδυ».

 

«Squall line (γραμμή λαίλαπας) 200 χιλιομέτρων δίνει από το πρωί ισχυρές καταιγίδες στα Β/Δ. Τα φαινόμενα κατά διαστήματα θα είναι έντονα για τις επόμενες 7-8 ώρες κυρίως σε Λευκάδα, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα» σημειώνει.

Καταλήγει αναφέροντας πως: «Οι περιοχές αυτές ήδη έχουν δεχτεί πολλούς τόνους νερού και είναι υπαρκτός ο υδρολογικός κίνδυνος». 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
107
101
99
92
80
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η μαγεία των Χριστουγέννων φτάνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με την άφιξη των εντυπωσιακών χριστουγεννιάτικων δέντρων τους
Οι δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας υποδέχθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα τα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη των εορταστικών προετοιμασιών στους δημόσιους χώρους
Χριστουγεννιάτικο δέντρο
Newsit logo
Newsit logo