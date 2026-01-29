Καιρός: Iσχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο

Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να χτυπούν πολλές περιοχές, ενώ δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού η κακοκαιρία Kristin θα χτυπήσει όλη σχεδόν τη χώρα με ισχυρές βροχές.

«Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα:

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

β. στη δυτική Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. στη Θράκη μέχρι το βράδυ.

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες».

Παράλληλα η κακοκαιρία θα συνοδεύεται και από ισχυρούς νότιους ανέμους. Μικροπροβλήματα καταγράφονται μάλιστα σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι άνεμοι είναι νότιοι νοτιοδυτικοί εντάσεως 5 έως 7 μποφόρ, κατά τόπους στα πελάγη φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις είναι τοπικά θυελλώδεις.

Η κακοκαιρία Kristin, πάντως, έχει προκαλέσει προβλήματα στην Ηλεία. Δρόμοι και υπόγεια στη Βάρδα έχουν πλημμυρίσει, κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί στον δρόμο προς τον Επικούριο Απόλλωνα ενώ καταγράφηκαν ζημιές στο στέγαστρο του ναού αλλά και σε σπίτι στην περιοχή της Μίνθης.

Ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο, πρόσκαιρα το μεσημέρι στην Αττική, από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ στη Θράκη και από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή (30.01.2026)

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες, ενώ από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νοτιοδυτικά. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι το μεσημέρι. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές έως νωρίς το πρωί με βαθμιαία εξασθένηση και εκ νέου ενίσχυση των φαινομένων στα νότια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες. Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, στα βόρεια 4 με 5, στα νότια 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο (31.01.2026)

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν έως τις πρωινές ώρες να είναι έντονα, όμως από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή (01.02.2026)

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και στα βορειοανατολικά ημιορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια.

Ο καιρός τη Δευτέρα (02.02.2026)

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική νησιωτική χώρα σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά καθώς και στα ημιορεινά της βορειοανατολικής χώρας.

Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.