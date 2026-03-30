Καιρός – Καλλιάνος: Δύο τα χαμηλά βαρομετρικά που θα χτυπήσουν τις επόμενες ημέρες με καταιγίδες – Δείτε χάρτες

Δύο χαμηλά βαρομετρικά αναμένεται να χτυπήσουν την χώρα μας την Τετάρτη και την Πέμπτη (01.04.2026-02.04.2026), φέρνοντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες, προβλέπει ο Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτηση – πρόγνωση καιρού που έκανε στα social media.

Όπως αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος, το διήμερο Πρωταπριλιάς και 2ης Απριλίου, χαμηλό βαρομετρικό προερχόμενο από τη νότια Ιταλία θα χτυπήσει το Ιόνιο ενώ χαμηλό βαρομετρικό από τη βόρεια Λιβύη θα σαρώσει το Αιγαίο. Αποτέλεσμα αυτού είναι ο καιρός να «χαλάσει» και να σημειωθούν ισχυρές βροχές, καταιγίδες αλλά θυελλώδεις άνεμοι.

Η συνύπαρξη 2 διαφορετικών βαρομετρικών στην ίδια χώρα, δημιουργούν νέες συνθήκες και περιβάλλον αμοιβαίας δυναμικής αλληλεπίδρασης με αποτέλεσμα τα φαινόμενα να ενισχυθούν.

Ο Γιάννης Καλλιάνος γράφει μάλιστα πως η συνύπαρξη και η αλληλεπίδραση τους θα προκαλέσει εντονότερες βροχές και καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων, ρύπες μεγάλης έντασης και σημαντικές διαφορές φαινομένων σε μικρές αποστάσεις.

Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί ακόμη πως αυτό το φαινόμενο έχει υπάρξει ξανά στην Ελλάδα και απλά χρειάζεται προσοχή στις μετακινήσεις.

Στο μεταξύ, το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ προειδοποιεί για πυκνό χιόνι στα ορεινά και καταιγίδες σε πολλές περιοχές.

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

«Η πιθανή αλληλεπίδραση δυο βαρομετρικών χαμηλών καθιστά την κακοκαιρία της Πρωταπριλιάς πιο απρόβλεπτη. Την Τετάρτη 1/4 και την Πέμπτη 2/4, η πιθανή ταυτόχρονη παρουσία και εξέλιξη δύο βαρομετρικών χαμηλών σε σχετικά μικρή γεωγραφική απόσταση θα αποτελέσει μία ιδιαίτερα σύνθετη δυναμική κατάσταση.

Στην συγκεκριμένη κακοκαιρία της Πρωταπριλιάς και της επομένης ημέρας, θα παρατηρηθεί πιθανότατα η ανάπτυξη δύο οργανωμένων χαμηλών στον χώρο της Κεντρικής Μεσογείου, συγκεκριμένα μεταξύ της Νότιας Ιταλίας, της Βόρειας Λιβύης και της Ελλάδας, τα οποία θα κινηθούν, αυτό της Νότιας Ιταλίας ανατολικά προς το Ιόνιο, ενώ, αυτό της Βόρειας Λιβύης Βόρεια – Βορειοανατολικά προς το Αιγαίο, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στους προγνωστικούς χάρτες.

Η διάταξη αυτή θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον αμοιβαίας δυναμικής αλληλεπίδρασης, το οποίο θα επηρεάσει τόσο την εξέλιξη των συστημάτων όσο και τη χωρική και χρονική κατανομή των φαινομένων. Όταν δύο τέτοια συστήματα συνυπάρχουν σε κοντινή απόσταση, τότε δύναται να συμβούν τα ακόλουθα:

Οι τροχιές των χαμηλών καθίστανται πιο δύσκολα προβλέψιμες.

Δημιουργούνται περιοχές ενισχυμένης σύγκλισης.

Η αλληλεπίδραση αυτή δεν είναι στατική, αλλά εξελίσσεται χρονικά, με τα δύο συστήματα να επηρεάζουν συνεχώς το ένα το άλλο.

Άρα αυτή η συνύπαρξη και η αλληλεπίδραση των δύο βαρομετρικών χαμηλών μπορεί να προκαλέσει:

Τοπικά μεγάλη ενίσχυση φαινομένων.

Εντονότερες βροχοπτώσεις σε ζώνες σύγκλισης.

σε ζώνες σύγκλισης. Αυξημένη πιθανότητα ακόμη πιο ισχυρών καταιγίδων, ιδιαίτερα όπου υπάρχει υποστήριξη και στα ανώτερα στρώματα.

ιδιαίτερα όπου υπάρχει υποστήριξη και στα ανώτερα στρώματα. Περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων και πιθανές ριπές μεγάλης έντασης.

και πιθανές Σημαντικές διαφορές φαινομένων σε μικρές αποστάσεις.

Περιοχές με έντονα φαινόμενα δίπλα σε περιοχές με ασθενή δραστηριότητα.

Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω:

Η πρόγνωση μεγάλης κλίμακας είναι εφικτή (γενική εικόνα κακοκαιρίας) η οποία και σας δίνεται τις τελευταίες ημέρες και γίνεται ασφαλώς και προσπάθεια να σας δοθούν ακόμα και οι πιθανές περιοχές των πιο έντονων φαινομένων.

Η ακριβής όμως πρόγνωση τοπικών φαινομένων είναι αυτή τη στιγμή αρκετά περιορισμένη.

Στους χάρτες που ακολουθούν, φαίνονται οι χάρτες:

Των περιοχών που πιθανότατα θα σημειωθούν τα πιο ισχυρά φαινόμενα την Τετάρτη (εσωτερικό κόκκινο καμπυλών), χωρίς να σημαίνει ότι στην υπόλοιπη χώρα θα είναι ήπιες οι βροχές. Αντιθέτως, και οι μπλε χρωματισμοί υποδηλώνουν ισχυρές κατά διαστήματα και κατά τόπους βροχοπτώσεις. Ο χάρτης αυτός (meteoam.it) υποδηλώνει και τον 24ωρο υετό της Τετάρτης, όπου οι κόκκινοι χρωματισμοί δίνουν τις περιοχές όπου αναμένονται πάνω από 50mm νερού, ενώ στις ακόμα πιο σκούρες κόκκινες περιοχές βρίσκονται τα τμήματα που θα δεχθούν (με βάση την πρόγνωση) πάνω από 70mm νερού, φτάνοντας ή και ξεπερνώντας τα 100mm νερού αντίστοιχα. Της κατανομής του 24ωρου υετού από το ECMWF που φαίνονται πάλι οι ίδιες περιοχές που θα δεχθούν πιθανότατα τον μεγαλύτερο όγκο νερού. Το πεδίο των πιέσεων στην επιφάνεια όπου πιθανότα θα λάβει χώρα η αλληλεπίδραση 2 βασικών βαρομετρικών χαμηλών σε σχετικά μικρή απόσταση μεταξύ τους.

ΥΓ: Έχουν ξαναυπάρξει πολλές φορές παρόμοιες κακοκαιρίες που επηρέασαν την χώρα μας, ασφαλώς και δεν θα είναι πρωτοφανής. Απλώς, αν στην περιοχή μας τύχει και είναι πολύ ισχυρά τα φαινόμενα για κάποιο χρονικό διάστημα, καλό θα ήταν να προσέξουμε λίγο και να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας. Μέχρι εκεί. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι μου».

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Στο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ σημειώνει πως η κακοκαιρία Erminio – όπως ονομάστηκε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιταλίας – Ομάδα Κεντρικής Μεσογείου – θα κινηθεί νοτιοανατολικά και προβλέπεται να επηρεάσει την Τετάρτη και την Πέμπτη τις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχές και καταιγίδες και πιθανώς με τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Την Τετάρτη στην ανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ.

Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν την Τετάρτη στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Α. Την Τετάρτη (01-04-26) συγκεκριμένα από το ανωτέρω καιρικό σύστημα δημιουργείται επιφανειακό χαμηλό στη Λιβύη που κινείται γρήγορα βόρεια βορειοανατολικά.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Αττική από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από νήσο Χίο και νοτιότερα) από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Β. Την Πέμπτη (02-04-26) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

ε. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Τρίτη 31.03.2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια και χιονοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 01.04.2026

Κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και βαθμιαία και στα κεντρικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις, 6 με 8 και τοπικά στα Αιγαίο έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 02.04.2026

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 02.04.2026

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.