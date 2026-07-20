Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για υψηλές θερμοκρασίες το επόμενο τριήμερο – «Αυξημένη προσοχή σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη»

Το «μίνι» κύμα καύσωνα έχει ήδη «εισβάλλει» στην χώρα από σήμερα Δευτέρα (20.07.2026) και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη με τους μετεωρολόγους να χτυπάνε «το καμπανάκι του κινδύνου» για πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές, εφιστώντας ιδιαίτερα την προσοχή των πολιτών.

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς παρουσίασε τον δείκτη θερμικής καταπόνησης λόγω του καύσωνα, για τις επόμενες 48 ώρες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η Τρίτη και η Τετάρτη θα είναι οι χειρότερες μέρες, αφού οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 40 βαθύς Κελσίου, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, καθώς ο δείκτης περνά τοπικά στην κίτρινη κατηγορία.

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Την Τρίτη η επιβάρυνση αναμένεται να είναι περισσότερο αισθητή στην Αττική και σε τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ την Τετάρτη οι υψηλότερες τιμές εντοπίζονται κυρίως στην ανατολική Στερεά, στη νότια Πελοπόννησο και τοπικά στην Κρήτη.

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή αποκλιμάκωση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με σχετικά αυξημένες τιμές να διατηρούνται μόνο σε ορισμένες νότιες και νοτιοανατολικές περιοχές

Μάλιστα, το Υπουργείο Υγείας, εξέδωσε νωρίτερα εγκύκλιο για την ενημέρωση και την προστασία των πολιτών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς ομάδες, στους ηλικιωμένους, στους εργαζομένους σε εξωτερικούς χώρους και σε όσους εκτίθενται για πολλές ώρες στον καύσωνα.

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Η ανάρτηση Κολυδά

«O δείκτης θερμικής καταπόνησης για το επόμενο τριήμερο – Ανανέωση δεδομένων

Το επόμενο τριήμερο δεν αναμένονται γενικευμένες πορτοκαλί, κόκκινες ή μαύρες συνθήκες στο δείκτη θερμικής καταπόνησης στη χώρα. Με βάση τη συγκεκριμένη αριθμητική πρόγνωση, δεν διαφαίνεται ακραία θερμική καταπόνηση σε μεγάλη γεωγραφική έκταση.

Ωστόσο, η Τρίτη και η Τετάρτη απαιτούν αυξημένη προσοχή, καθώς σε αρκετές περιοχές ο δείκτης περνά τοπικά στην κίτρινη κατηγορία. Την Τρίτη η επιβάρυνση είναι περισσότερο αισθητή στην Αττική και σε τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ την Τετάρτη οι υψηλότερες τιμές εντοπίζονται κυρίως στην ανατολική Στερεά, στη νότια Πελοπόννησο και τοπικά στην Κρήτη. Την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή αποκλιμάκωση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με σχετικά αυξημένες τιμές να διατηρούνται μόνο σε ορισμένες νότιες και νοτιοανατολικές περιοχές.

Το Υπουργείο Υγείας, με σταθερή ευαισθησία σε περιόδους αυξημένης θερμικής επιβάρυνσης, εξέδωσε σχετική εγκύκλιο για την ενημέρωση και την προστασία των πολιτών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς ομάδες, στους ηλικιωμένους, στους εργαζομένους σε εξωτερικούς χώρους και σε όσους εκτίθενται για πολλές ώρες στη ζέστη. Η έγκαιρη ενημέρωση, η επαρκής ενυδάτωση, η αποφυγή έντονης δραστηριότητας κατά τις θερμότερες ώρες και η παραμονή σε δροσερούς χώρους αποτελούν τα βασικότερα μέτρα πρόληψης».

Live η πορεία του καιρού

Η πρόγνωση για αύριο Τρίτη (21/07)

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε στα βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά, αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από τις μεσημβρινές ώρες θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 37 με 38 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 με 39 και τοπικά 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 και τοπικά στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 και τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη (22/07)

Στα βόρεια ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και στα νοτιοανατολικά βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 που το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς τοπικά εώς τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

Πρόγνωση για την Πέμπτη (23/07)

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ.

Στα υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Πρόγνωση για την Παρασκευή (24/07)

Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα ανατολικά κυρίως ηπειρωτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται το βράδυ από τα δυτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και στην υπόλοιπη χώρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.