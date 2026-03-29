Καιρός: Καταιγίδες, χιόνια και 9 μποφόρ από την Τετάρτη – Εξασθενεί η κακοκαιρία την Παρασκευή

Βελτιώνεται σταδιακά από τη Δευτέρα (30.03.2026) ο καιρός, πριν νέα κακοκαιρία χτυπήσει από την 1η Απριλίου την χώρα, φέρνοντας καταιγίδες, βροχές, χιόνια και πτώση της θερμοκρασίας.

Για αύριο προβλέπεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και βροχές μόνο σε δυτικά, βόρεια ηπειρωτικά και Κρήτη. Από την Τρίτη (31.03.2026) ο καιρός «χαλάει» σταδιακά καθώς η νέα κακοκαιρία θα προκαλέσει καταιγίδες και μπουρίνια αρχικά στα δυτικά τα βόρεια.

Την Τρίτη οι βροχές θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές, αν και το θερμόμετρο θα συνεχίζει να δείχνει τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε που θα βρέξεις τις επόμενες ώρες:

Την Τετάρτη (01.04.2026) ωστόσο η κακοκαιρία θα πλήξει αρχικά τα δυτικά και τα νότια και βαθμιαία και τα κεντρικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Χιόνια θα σημειωθούν σε κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά ενώ ισχυροί άνεμοι θα πνέουν έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα πέσει.

Την Πέμπτη (02.04.2026), αναμένονται καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας ενώ χιόνια στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν έως 8 μποφόρ.

Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει:

Την Παρασκευή (03.04.2026) αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ.

Από το απόγευμα της Παρασκευής τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν να εξασθενούν.

Πού έπεσαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής το Σάββατο

Σύμφωνα με το meteo.gr, η Κάλυμνος δέχθηκε το περισσότερο νερό το Σάββατο με τις μετρήσεις να δείχνουν 45,6 mm. Στη δεύτερη θέση έρχεται Σαμαριά – Ξυλόσκαλο με 45,0 mm ενώ στην τρίτη Σαμαριά – Φαράγγι με 43,6 mm.

Αναλυτικά:

Κάλυμνος: 45,6 mm Σαμαριά – Ξυλόσκαλο 45,0 mm Σαμαριά – Φαράγγι 43,6 mm Πάτμος 42,2 mm Καταφύγιο Ταύρης 37,4 mm Ασκύφου Χανίων 37,0 mm Έμπωνας Ρόδου 36,0 mm Σπήλι Ρεθύμνο 31,6 mm

Ο καιρός σήμερα 29.03.2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο ανατολικό Αιγαίο και το μεσημέρι-απόγευμα πιθανώς κατά τόπους στα ηπειρωτικά. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 14 με 16 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη:

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις απογευματινές ώρες στα ανατολικά παράκτια νοτιοδυτικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στην Κρήτη 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 30.03.2026

Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Παροδικές νεφώσεις κυρίως στη Θράκη, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο Αιγαίο νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στη Μακεδονία σχεδόν αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί το πρωί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα στα ανατολικά νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Στις Κυκλάδες σχεδόν αίθριος. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες παροδικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα στα βόρεια νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τρίτη 31.03.2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια και χιονοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 01.04.2026

Κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και βαθμιαία και στα κεντρικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις, 6 με 8 και τοπικά στα Αιγαίο έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 02.04.2026

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 02.04.2026

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.