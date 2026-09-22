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Καιρός: Καταιγίδες χτυπούν για 24 ώρες Θεσσαλία, Χαλκιδική, Εύβοια, βουτιά 8 βαθμών στην θερμοκρασία – Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο

Ψυχρό μέτωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες και έως 60 τόνους νερού ανά στρέμμα - Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια
Βροχή
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Επικαιροποιήθηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (21.09.2026) το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού καθώς κακοκαιρία φέρνει καταιγίδες, βροχές και κεραυνούς κυρίως σε Θεσσαλία, Χαλκιδική, Εύβοια και Σποράδες.

Τα φαινόμενα θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον 24 ώρες ενώ αναμένεται και μεγάλη βουτιά της θερμοκρασίας. Δεν αποκλείεται το θερμόμετρο να δείξει και 8 βαθμούς κάτω από τις θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών. Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, στην πρόγνωση καιρού του, κάνει λόγο για ψυχρό μέτωπο που φέρνει καταιγίδες και μπορεί να πέσουν έως και 60 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Ο μετεωρολόγος αναφέρει πως τα μεγαλύτερα ύψη βροχής εντοπίζονται κυρίως σε Σποράδες και βόρεια/κεντρική Εύβοια, ενώ και στη Μαγνησία αναμένεται να πέσει αρκετό νερό.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Όσον αφορά την Αττική, και αυτή θα επηρεαστεί από το cold front (ψυχρό μέτωπο) αλλά σε μικρότερο βαθμό από τις αναφερόμενες περιοχές. Οι βροχές θα εκδηλωθούν συγκεκριμένα από το μεσημέρι και το απόγευμα.

Σχετικά με την θερμοκρασία, ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου ενώ στα ορεινά το βράδυ της Τετάρτης θα σημειωθούν και μονοψήφιες τιμές.

Υπενθυμίζεται πως η ΕΜΥ έχει ήδη εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση λόγω των έντονων φαινομένων.

Από το πρωί της Τρίτης, το σκηνικό του καιρού έχει αλλάξει αισθητά. Η νέα ημέρα ήρθε φέρνοντας βροχές και αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το meteo.gr, υπάρχουν φαινόμενα σε Αττική, βόρειο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρο και Θράκη.

Δείτε live στο meteo.gr πού βρέχει αυτή τη στιγμή.

«Έως 60 τόνους νερού ανά στρέμμα»

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Cold front (ψυχρό μέτωπο) φέρνει ισχυρές καταιγίδες και έως 60 τόνους νερού ανά στρέμμα». Το ψυχρό μέτωπο είναι η ζώνη όπου ψυχρότερη αέρια μάζα εισέρχεται κάτω από θερμότερο και υγρότερο αέρα, τον οποίο αναγκάζει να ανυψωθεί απότομα, δημιουργώντας αστάθεια και ευνοώντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες, συχνούς κεραυνούς και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Η συγκεκριμένη μεταβολή από την Τρίτη 22/9 έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 23/9 αναμένεται να επηρεάσει κυρίως το βορειοδυτικό Αιγαίο, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την κεντρική-βόρεια Εύβοια, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να εντοπίζονται κυρίως σε Σποράδες και βόρεια/κεντρική Εύβοια, τοπικά περίπου 30-60 mm/24ωρο ( ή 30-60 τόνοι ανά στρέμμα ) και πιθανώς τοπικά και υψηλότερα, ενώ στη Μαγνησία αναμένονται επίσης αξιόλογες ποσότητες, κυρίως στα παράκτια και θαλάσσια τμήματα.

Τα φαινόμενα στις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια αναμένονται κυρίως από τις πρώτες ώρες της Τρίτης έως το απόγευμα, ενώ στη Μαγνησία θα επιμείνουν κατά τόπους μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης

Η Αττική φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο, με σαφώς χαμηλότερα ύψη βροχής σε σχέση με τον κύριο πυρήνα των φαινομένων κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Tέλος σημαντική θα είναι και η απότομη πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και 8 βαθμούς με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 25 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές ενώ στα ορεινά αύριο το βράδυ θα σημειωθούν και μονοψήφιες τιμές.

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

Πορτοκαλί Προειδοποίηση

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 12 που εκδόθηκε την Δευτέρα 21-09-26 1200, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (22-09-2026) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα:
Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη (22-09-2023)
α. Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια – παράκτια) και τις Σποράδες από τις πρώτες ώρες κατά διαστήματα.
β. Στη Χαλκιδική από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.
γ. Στην Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) από τις πρωινές ώρες κατά διαστήματα.

Την Τετάρτη (23-09-2026)
α. Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια – παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η πρόγνωση καιρού για σήμερα από το meteo.gr

Βροχές και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Άνεμοι έως 6-7 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες με έμφαση στα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα κατά τόπους σε τμήματα της Χαλκιδικής και του Βορείου Αιγαίου (κυρίως Σποράδες) είναι πιθανό να είναι έντονα. Οι καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 26, στην Ήπειρο από 11 έως 27 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 11 έως 27 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 28-29, στην Κρήτη από 11 έως 29, στα Επτάνησα από 19 έως 26, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 15 έως 20-21 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 27-29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι άνεμοι αναμένεται να παρουσιάσουν πρόσκαιρη εξασθένηση μετά τις μεσημβρινές ώρες, ωστόσο εκ νέου ενίσχυση των ανέμων αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και πιθανώς τοπικές καταιγίδες τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 26 βαθμούς με περαιτέρω πτώση από τις απογευματινές ώρες.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά βροχές με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς.

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