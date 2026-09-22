Ελλάδα

Καιρός σήμερα: Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα – Δεν ξεπερνά τους 29°C η θερμοκρασία

Στην Αττική αναμένονται τοπικές καταιγίδες τις απογευματινές ώρες - Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 26 βαθμούς με περαιτέρω πτώση από τις απογευματινές ώρες
Καιρός
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Νάσος Σιμόπουλος
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Ξεκινάει και επισήμως ο φθινοπωρινός καιρός από σήμερα (22/9/2026) αφού κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες θα κατακλίσει πολλά μέρη της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση και οι άνεμοι θα πνέουν έως 6-7 μποφόρ στα πελάγη.

Σύμφωνα με το meteo, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες με έμφαση στα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Η κακοκαιρία θα είναι πιθανά έντονη κατά τόπους σε τμήματα της Χαλκιδικής και του Βορείου Αιγαίου (κυρίως Σποράδες). Οι καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 26, στην Ήπειρο από 11 έως 27 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 11 έως 27 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 28-29, στην Κρήτη από 11 έως 29, στα Επτάνησα από 19 έως 26, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 15 έως 20-21 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 27-29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι άνεμοι αναμένεται να παρουσιάσουν πρόσκαιρη εξασθένηση μετά τις μεσημβρινές ώρες, ωστόσο εκ νέου ενίσχυση των ανέμων αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και πιθανώς τοπικές καταιγίδες τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 26 βαθμούς με περαιτέρω πτώση από τις απογευματινές ώρες.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά βροχές με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς.

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