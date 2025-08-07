Καιρός: Ξεκινά τετραήμερο με ανέμους έως 8 μποφόρ και υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση φωτιάς – Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Ήπιες –για την εποχή- θερμοκρασίες θα συνεχίζουν να καταγράφονται στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες. Ο υδράργυρος φαίνεται πως θα φτάσει το πολύ τους 37 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 8 μποφόρ. Όλη η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού για την πιθανότητα εκδήλωσης φωτιάς ενώ τα ενισχυμένα μποφόρ, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού, θα διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα (11.08.2025).

Οι μετεωρολόγοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τους ενισχυμένους ανέμους που θα σφυροκοπήσουν την χώρα τις επόμενες ημέρες, όπως αναφέρουν οι προγνώσεις του καιρού. Ήδη από σήμερα Πέμπτη (07.08.2025), λόγω των ανέμων έπεσε δέντρο στην Ερμού και από τύχη δεν τραυματίστηκαν περαστικοί.

Η ένταση των ανέμων αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες και σε άλλες περιοχές ενώ στο Αιγαίο, από νωρίς το πρωί, καταγράφονται 8 μποφόρ.

Μέχρι τουλάχιστον και τη Δευτέρα οι άνεμοι θα συνεχίζουν να πνέουν θυελλώδεις ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 30 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε την ένταση των ανέμων τις επόμενες ημέρες:

Πορτοκαλί συναγερμός για φωτιά σε 6 περιφέρειες

Πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται την Πέμπτη 07.08.2025 σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο και Κυκλάδες, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά.

Συνεπώς, τίθεται σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του ΠΣ και θα γίνονται περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές τίθεται σε εφαρμογή το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Σε ποιες περιοχές υπάρχει κίνδυνος να εκδηλωθεί φωτιά:

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Παρασκευή 08-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Μακεδονία και στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 09-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 10-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 11-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 5 μποφόρ και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.